Adiós a las cuentas compartidas de Netflix: la plataforma explica su nuevo funcionamiento

Adiós a las cuentas compartidas de Netflix. Si hasta ahora tú y la familia o los amigos estábais pagando la cuota juntos para ver vuestra ficción favorita, la plataforma ha cambiado su funcionamiento. Desde el pasado miércoles 8 de febrero, el rey del streaming ha aplicado sus nuevas normas de acceso en nuestro país, aunque también lo ha hecho en Portugal, Nueva Zelanda y Canadá, después de haberlo implantado durante 2022 en Latinoamérica. Si los suscriptores quieren disfrutar de La casa de papel, Valeria, Los Bridgerton, La chica de la nieve, You, Insiders, Amor con fianza, Lo que el pulpo me enseñó, y el resto del catálogo de la compañía, deberán establecer la ubicación principal de su cuenta a través de la conexión del dispositivo o la aplicación a una dirección IP. Pero no solo eso, quienes tengan una segunda residencia o viajen con frecuencia a otro sitio tienen que conectarse a la misma red wifi que su ubicación principal.

Netflix, que en el año 2017 aseguró que compartir la contraseña era una "muestra de amor", ha cambiado su normativa seis años después y ha emprendido una serie de medidas para que quien quiera continuar con varias cuentas pague una cuota más alta por cada una de ellas. Así cada usuario fuera del hogar tendrá que pagar 5,99 euros mensuales extra (además de lo que ya tenga contratado), una posibilidad que no está presente en todos los planes, tan solo en el estándar y en el premium. Eso sí, quienes sigan con esta modalidad deberán conectarse a la misma red wifi que su ubicación principal al menos una vez al mes.

"Siempre hemos facilitado a las personas que viven bajo un mismo techo el uso compartido de su cuenta de Netflix con funciones como los perfiles y el visionado en varias pantallas. Aunque han tenido un éxito enorme, también han provocado alguna confusión sobre cuándo y cómo puedes compartir", han indicado desde la compañía. De hecho, según han explicado desde Netflix, "las cuentas están pensadas para compartirse en un mismo hogar, es decir, entre personas que conviven con el titular de la cuenta. Las personas que convivan tendrán que usar su propia cuenta para ver la plataforma. Esta cuenta del mismo hogar no tendrá coste extra mensual", han explicado. "Así los suscriptores tiene mayor control sobre quiénes pueden acceder a su cuenta", han añadido.

Aunque todavía no se conocen los detalles sobre cómo se restringirá el acceso al contenido de las cuentas que estén fuera del hogar (si las bloquearán o directamente las convertirán en extra), Netflix ha recordado que "hay más de 100 millones de hogares que comparten sus cuentas, lo que reduce nuestra capacidad de invertir en la creación de grandes historias, contadas con series y películas de la máxima calidad". En cuanto al uso de la plataforma durante viajes, la plataforma ha explicado que "como siempre, los suscriptores podrán verla en sus dispositivos personales o iniciar sesión en otro televisor".