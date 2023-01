Los Critics Choice Awards dejan momentos inolvidables liderados por un icónico Brendan Fraser

Se vivió una de esas noches mágicas en la ciudad que alberga la meca del cine. Los Ángeles se vistió de largo para homenajear a los nominados y premiados de los Critics Choice Awards 2023. Dos cosas quedaron claras: Brendan Fraser y Cate Blanchett se sitúan como grandes favoritos para hacerse con los Oscar a las mejores interpretaciones masculina y femenina, y Todo a la vez en todas partes le va a disputar de tú a tú los grandes premios a Los Fabelman, la cinta de Spielberg. De momento, la comedia que protagoniza Michelle Yeoh ha arrasado en esta ocasión.

Pero la gala dejó momentos inolvidables. Seguramente el más emotivo de todos fue el de Brendan Fraser en su discurso de aceptación como mejor actor protagonista por La ballena. Las lágrimas no paraban de brotar de sus ojos mientras expresaba su agradecimiento a Darren Aronofsky, el director del filme. El propio intérprete estuvo varios años alejado de las cámaras y sumido en una depresión en la que influyeron varios factores, como su divorcio, la muerte de su madre o el acoso sexual por parte del periodista Philip Berk, razón por la que declinó ir a los Globos de Oro.

Tras recibir el premio pudimos ver a Brendan abrazándose a numerosos compañeros, como la también galardonada Cate Blanchett (por el drama Tár) o los actores de Todo a la vez en todas partes, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan.

Janelle Monáe: un discurso muy aplaudido

Janelle estaba nominada a mejor actriz secundaria. No pudo ser, pero su película, Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion recibió el galardón al mejor reparto y a la mejor comedia. Además, la actriz fue laureada con el premio SeeHer, que distingue a la persona más comprometida con su lucha por la igualdad de género. "Hubo tantos momentos en mi vida en los que no me vi… No supe ver mi luz", dijo emocionada la actriz no binaria, que agradeció a quienes la ayudaron a creer en sí misma.

Las presentaciones más icónicas

También los presentadores tuvieron momentos gloriosos. Uno de ellos fue Diego Luna, protagonista de la serie Andor, que presentó el premio al mejor director y se dirigió en español al público con esta divertida frase: "Buenas noches, es un placer estar aquí con todos ustedes y con sus gérmenes, se agradece".

Otro de los momentos más simbólicos fue el de John Goodman presentando a Jeff Bridges, quien obtuvo el Critics Choice a toda su trayectoria. John, que fue su compañero en El gran Lebowski, se deshizo en halagos con Jeff. A su vez, el protagonista de The Old Man, que regresó a la interpretación con esta serie tras superar un cáncer, habló de sus inicios y de cómo su padre, el mítico actor Lloyd Bridges, lo animó a convertirse en el actor que es hoy.

Ausencias llamativas

Zendaya, que obtuvo el premio a la mejor actriz de serie dramática por Euphoria, no estuvo presente en la gala. Tampoco lo estuvo Jamie Lee Curtis, que está enferma de COVID. Sus compañeros la recordaron cuando subieron todos al escenario para recoger el premio a la mejor película, que recayó en Todo a la vez en todas partes.

"Está dedicada a los hombres, mujeres, inmigrantes (…) que murieron para darnos una mejor vida", dijeron los responsables de la gran ganadora de la noche. Con cinco premios, Todo a la vez en todas partes coge fuerzas para dar la sorpresa en la próxima edición de los Oscar.