La edición de los 'novatos': Zendaya y otros artistas que nunca habían estado nominados en los Globos de Oro Algunos de los actores que mencionamos son ya más que conocidos en la industria pero aún no habían estado entre los favoritos de esta gala

Cuando uno habla de actores como Zendaya o Brendan Fraser parece imposible pensar que ninguno de los dos hubiera recibido nunca una nominación a los Globo de Oro. En el caso de la protagonista de Euphoria parece aún más escandaloso, ya que ha ganados dos premios Emmy consecutivos por su interpretación, pero teniendo en cuenta la extensa carrera del actor de La ballena en los años 90 y principios de los 2000 también resulta especialmente llamativo. Sin embargo, no son los únicos artistas que desembarcan este año por primera vez en la gala que organiza la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (aunque el veterano Fraser ha rechazado la invitación y no formará parte de la velada).

Además de Zendaya, otros ex niños Disney como Selena Gomez y Austin Butler también debutan en los Globo de Oro. En el caso de la actriz y cantante es por la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio, su vuelta a la televisión desde los días de Los magos de Waverly Place, por lo que es todo un éxito para ella. Por su parte el novio de Kaia Gerber, pareja a la que esperamos ver en la alfombra roja del hotel Beverly Hilton en Hollywood, no podía faltar en la lista con su interpretación de Elvis Presley en la película de Baz Luhrmann. La manera en la que Butler se metió en el papel, cambiando incluso su voz durante meses, tiñéndose el pelo de negro y enfrascándose en el éxito y después caída del rey del rock, ha sido alabada por todos, familia del músico incluida.

También está Jenna Ortega, que con su interpretación de Miércoles Addams en la serie de Netflix del mismo nombre ha entrado en millones de hogares (y corazones) de todo el mundo. No solo es su primera nominación a los premios Globo de Oro, sino que también es su primer éxito internacional a este nivel y la gala servirá como su carta de presentación como personaje público, incluso si no se lleva el galardón. Emma D’Arcy, que ha dado vida a la princesa Rhaenyra en la precuela de Juego de Tronos, La casa del dragón, ha recibido el mismo honor en el que es su primer gran papel. En una situación parecida está Diego Calva, aunque en España aún no ha podido verse su interpretación: el próximo 20 de enero llega a los cines la dramedia Babylon, que es la que le ha merecido el honor.

En el caso de Lily James, su intepretación de Pamela Anderson en Pam & Tommy es la que ha hecho que la Asociación extrajera de Hollywood prestase atención, y su compañero de reparto, Sebastian Stan también; Jeremy Allen White ha conseguido lo mismo con su papel en The Bear a pesar de que lleva más de una década en la industria. ¡Y Diego Luna! Después de una extensa carrera en Hollywood y en el cine hispanoamericano ha conseguido formar parte de la lista por la serie de Disney Andor, que forma parte del universo Star Wars y que ya ha sido confirmada para una segunda temporada. Para Aubrey Plaza, que saltó a la fama con comedias como 30 Rock o Parks and Recreation y películas más indies como Scott Pilgrim contra el mundo, White Lotus es un cambio de registro que le ha valido la nominación. Lo mismo le ha pasado a Adam Scott con Severance. A la lista de primerizos se suman también Daisy Edgar-Jones, Niecy Nash-Betts o Paul Walter Hauser.

La vuelta a la música de Rihanna después de más de un lustro de ausencia ha salido rentable, porque también le ha merecido su primera nominación a los Globo de Oro. Ha sido gracias al tema Lift me up, que forma parte de la banda sonora de Wakanda Forever. Precisamente en las categorías más técnicas es donde podemos encontrar a otro tipo de artistas que también ha recibido el honor por primera vez: es el caso de la guionista de Ellas hablan, Sarah Polley, o de Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes.