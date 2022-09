Todo sobre 'Andor', la serie con la que Diego Luna de despide del universo 'Star Wars'

El universo de Star Wars no para de crecer y expandirse más allá de lo que jamás ningún fan podría haber imaginado hace un par de décadas, ahora las series dan una segunda vida a los personajes que ya conocemos de sus películas, como en el caso de Obi-Wan Kenobi, que contó con su propia serie interpretado por el mismísimo Obi-Wan de los largometrajes, el propio Ewan McGregor. Ahora le toca el turno a un nuevo proyecto en el que se abrirá una puerta para adentrarnos en cómo Cassian Andor se transformó en un rebelde, y de nuevo contarán con el mismo actor de Rouge One, el actor mexicano Diego Luna.

Sin embargo, Luna confirmó que con Andor se despedirá del universo Star Wars, y ya no participará en otros proyectos de serie o largometrajes de la saga de Lucas, parece que con estos capítulos Disney sacará a la luz todo lo que puede dar el personaje para luego darle un adiós definitivo. En todo caso, y a diferencia de lo que ocurrió con Obi-Wan Kenobi, se ha renovado por una segunda temporada antes incluso del estreno de la primera, por lo que tenemos garantizada una continuidad a los sucesos que descubriremos en los capítulos próximos.

Pero tenemos dos malas noticias: la segunda temporada no llegará antes de 2024, pues el calendario de rodaje se iniciará a finales de este año y requieren de alrededor de año y medio para ser completados. Y con la segunda temporada terminará la serie, según ha informado Tony Gilroy (el 'showrunner' de Andor y guionista de Rouge One), pues aunque se pretendió hacer una serie de cinco temporadas, luego se decidió que tendrían más intensidad concentrándose en dos. Y para que el círculo sea perfecto, se ha filtrado que los últimos minutos de ‘Andor’ corresponderán a la escena en la que conocimos al personaje de Diego Luna en Rouge One, por lo que este viaje nos llevará directamente a un instante que conocemos bien. Pese a que este nuevo proyecto nace con fecha de caducidad, no es menos agraciado que Obi-Wan Kenobi o The Mandalorian, pues éstas constaban de temporadas de entre seis y ocho capítulos y en ‘Andor’ se duplica el metraje.

Cada semana llegará un episodio de Andor, aunque como ya nos tienen acostumbrados las plataformas, en el estreno se han ofrecido tres, para abrir boca y dar la posibilidad de hacer un maratón. En total serán 12 episodios por entrega que nos ayudarán a comprender el origen de Cassian y cómo llegó a estar dispuesto a dar su vida por la causa rebelde. Aunque su participación ya tiene fecha de caducidad, el honor de Luna es inmenso al ser junto con Ewan McGregor el único que cuenta con una serie propia. Sin embargo uno de los problemas evidentes para la producción es que Diego Luna ya tiene 42 años y en Rouge One da vida a un personaje que está en la veintena. Por ello, retrotraernos a un pasado inédito de Cassian es más inverosímil cuando más joven esperemos verle. Esta es una de las razones por las que no se han planteado las cinco temporadas que se desearon rodar, pues implicaría echar la vista atrás 10 años con un Andor adolescente, y ese era un reto inasumible incluso para Star Wars.