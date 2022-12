Zendaya adelanta las claves de la tercera temporada de 'Euphoria'

La nominación de Zendaya en los Globo de Oro nos ha dado la oportunidad de descubrir algo más sobre Euphoria y sobre los próximos episodios, que son un auténtico misterio para el público. Cuatro de las protagonistas de la serie de HBO Max se han reunido para un evento que se celebraba en Los Ángeles para preparar la carrera de premios, se trataba de un visionado del episodio cinco de la segunda temporada tras lo que seguía un momento de preguntas y respuestas. Por tanto, hemos podido conocer un poco más sobre cómo las actrices que dan vida a Rue, Jules, Lexi y Cassie ven su trabajo.

Zendaya, que lucía un elegante conjunto de polo negro y falda de pata de gallo, ha explicado cuáles eran sus puntos de referencia a la hora de construir su personaje de Rue. "Quería que la gente supiera que hay algo bonito dentro de ella, lo vea o no", aseguró con el apoyo de Sam Levinson, creador de la serie. "La idea es que el arte puede salvar vidas de muchas maneras, así que pasó por muchos caminos pero me alegro de dónde acabó", confesó la actriz, explicando que se habían planteado otros finales que por suerte no se llevaron a cabo.

Las claves de la tercera temporada de Euphoria

La tercera temporada de Euphoria, que se espera que empiece a rodar el próximo mes de febrero, tendrá que lidiar con la ausencia de algunos de sus personajes. Barbie Ferrera será una de las actrices que no continúe en la ficción, después de anunciar este verano que no seguirá dando vida a Kat, y se ha hablado de que, como ocurre de la primera a la segunda tanda de episodios, la ficción dé un salto temporal que permita algunos cambios.

Según han contado cada una de las actrices que estuvieron en el evento de HBO, sus personajes tienen una "euforia personal" y ese podría ser el centro de gravedad de la tercera temporada. Sydney Sweeney, que da vida a Cassey, aseguró que para la joven adolescente que busca el amor en Nate Jacobs desea tener una familia. "La busca en sus amigos y en los chicos", ha explicado la actriz, que también fue nominada tras su paso por The White Lotus.

En el caso de Maude Apatow considera que la negatividad que desborda a su personaje es clave y Hunter Shaffer piensa que Jules tiene un deseo de cercanía con otras personas que no consigue alcanzar. El de Rue es quizás el personaje más oscuro, sobre todo teniendo en cuenta el arco que ha tenido en los últimos episodios. "Literalmente quiere ser capaz de estar viva y quizás disfrutarlo", ha asegurado Zendaya. "Sé que puede hacerlo porque Sam lo ha escrito y Sam es Rue, y lo ha hecho", ha compartido la actriz, haciendo referencia a que la historia de Euphoria está basada en la propia experiencia de Sam Levinson con la adicción y el abuso de sustancias. "Tendrá que pasar por algunas cosas, pero llegaremos a ese punto", ha finalizado la intérprete con esperanza.

¿Qué proyectos va a estrenar Zendaya en 2023?

Zendaya ya ha terminado el rodaje de la segunda parte de Dune, en la que ha estado trabajando durante gran parte del verano, y también Challengers, su película sobre tenis bajo la dirección de Luca Guadagnino, para la que ha tenido que aprender a jugar a este deporte como una profesional. Sin embargo, a pesar de lo ocupada que parece su agenda, la actriz guarda la tercera temporada de Euphoria para el final de este invierno, algo que le permitirá formar parte de toda la temporada de premios de Hollywood en los próximos meses. Su nominación a los Globo de Oro está sobre la mesa, pero por desgracia es posible que no la veamos en los Oscar porque este año no ha estrenado ninguna película. Pronto comenzará también la preproducción de la cuarta película de Spider-Man, por lo que podrá volver a trabajar con Tom Holland, con quien fue vista recientemente visitando el Louvre de París.