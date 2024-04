Zendaya sorprende en Los Ángeles con la fusión perfecta entre lo ‘coquette’ y lo deportivo

Zendaya lo ha vuelto a hacer. La intérprete estadounidense, cada jornada que dejamos atrás, supera, con creces, las expectativas que tenemos puestas en ella. En cada una de las giras promocionales que lleva a cabo, encuentra la fórmula exacta para dejarnos boquiabiertas, pues su trabajo –junto a Law Roach– es absolutamente impecable. Ningún tándem da con la fusión perfecta entre las respectivas tramas cinematográficas y el glamour de las alfombras rojas como lo hace el conformado por la artista y su estilista y…¡Ha quedado demostrado! La protagonista de Euphoria aún se encuentra dando la vuelta al planeta con el elenco de Rivales y ayer arrasó por completo en Beverly Hills.

-Zendaya rescata en Milán un minivestido de tenis que estrenó Cindy Crawford en 1991

Después de deleitarnos con un look de archivo de carácter sartorial del año 1992 bajo la firma de Ralph Lauren, ha decidido reinterpretar una de las tendencias más virales del momento: el coquettecore. Si hay algo que está claro es que no existe corriente estilística que se le resista a la también bailarina. Si eres amante del rosa –en sus declinaciones más pálidas– y los lazos (sí, el elemento ornamental en boga más romántico y delicado que existe), no puedes no detenerte a analizar con nosotras la última propuesta de la estrella. ¡Ha unido dicho movimiento al afamado tenniscore!

-El estilismo 'preppy' de Zendaya en Roma: un vestido metalizado y tacones de pelotas de tenis

Esta última moda mencionada admite esta primavera múltiples variaciones y Zendaya ha sorprendido con una ecuación con las dosis justas de femineidad y deportividad. La natural de Oakland posó ayer en el photocall con una confección perteneciente a Jacquemus. Se trata de un diseño personalizado bañado en rosa empolvado constituido por polo cropped de mangas cortas –símbolo por excelencia del tenis– y falda de corte corolle, ambas piezas atadas por el abdomen mediante un cordón.

-Zendaya comienza un nuevo maratón de estilo con la melena mucho más clara y un vestido español

Los complementos también han cumplido la función que se esperaba. La actriz se ha subido a unos zapatos de tacón destalonados a tono con puntera en pico, modelo de calzado que cuenta con lazada en la zona del empeine, detalle romántico que ha acogido de la misma manera la cantante en formato diadema, elevando así la melena texturizada de aires retro con la que ha deslumbrado.