El asombroso parecido de la hija actriz de Thandie Newton con su madre al cumplir los 18 años Nico Parker deslumbró a su paso por la alfombra roja en el estreno de su serie 'The Last of Us' en Los Ángeles

Nico Parker, la hija de Thandie Newton, sigue triunfando en las alfombras rojas de Hollywood. Desde que estrenara Dumbo en 2019, encadena un proyecto trás de otro y después del filme Reminiscence ha rodado la serie The Last Of Us de HBO cuya premiere acaba de celebrarse en Los Ángeles. La promesa de la interpretación ha cumplido ya los 18 años e hizo una aparición espectacular en la alfombra roja con un vestido fluido en color verde fluorescente con escote en V y adornado con volantes con el que despertó suspiros a su paso. A medida que va creciendo es mayor el parecido que guarda con su madre, gran estrella de películas como Misión imposible, En busca de la felicidad, Crash o la serie Westworld.

La joven interpreta el papel de Sarah en esta serie post-apocalíptica, en la que comparte reparto con el actor chileno Pedro Pascal, el actor y bailarín canadiense Lamar Johnson, la británica Bella Ramsey y el estadounidenese Gabriel Luna, entre otros, que se puesto a las órdenes del creador, director y programador de videojuego Neil Druckmann.

La talentosa hija mediana de Thandie Newton acaparó todos los flashes con este vestido que terminaba con una larga cola de volantes. Tras el estreno, Nico fue fotografiada con su padre y el escritor Ol Parker, quien también estuvo en el estreno para apoyar a su hija. El cineasta se casó con Thandie en 1998, pero se separó el año pasado después de 24 años de matrimonio y tres hijos en común, Ripley, de 22 años, Nico, de 18, y Booker, de 8.

El matrimonio se divorció y no fueron semanas nada fáciles para Nico Parker ni su familia. A raíz de la separación, su madre Thandie Newton fue despedida de manera fulminante del rodaje de Magic Mike's Last Dance por una fuerte discusión con Channing Tatum, el actor principal de la película y también el productor, por la bofetada que Will Smith dio a Chris Rock en directo en la gala de los Oscar. A raíz de esto Tatum supuestamente se negó a seguir trabajando con ella, y ella que no atravesaba su mejor momento a nivel personal fue sustituida por Salma Hayek.

Nico Parlker debutó en el cine con apenas 14 años como una de las protagonistas de Dumbo, la icónica película de Disney sobre el elefante que nos encandiló a todos en nuestra dulce infancia y que regresó la gran pantalla con un reparto que contó con Eva Green, Colin Farrell y Danny de Vito. Su primer trabajo le supuso un amplio reconocimiento por parte del público y la crítica y en 2021 apareció junto a su madre como Zoe en la película de ciencia ficción Reminiscence. Y por último ha dado el salto con esta serie de HBO en la que da vida a la hija del protagonista, Joel, interpretado por Pedro Pascal.

En este drama de HBO, que se estrenará el 15 de enero, Joel es un superviviente que es contratado para sacar a Ellie (Bella Ramsey), de 14 años, de una zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos dependiendo el uno del otro para sobrevivir. La serie, que se basa en un videojuego del mismo nombre de 2013, fue cocreada por Neil Druckmann, el director creativo y escritor del juego original.