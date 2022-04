¿Qué está pasando con Thandie Newton? Todas las polémicas en las que se ha visto envuelta

No están siendo unas semanas fáciles para Thandie Newton. La protagonista de Crush, Westworld o Misión imposible 2 está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida no solo a nivel personal sino también profesional. Todo surgió hace unos días, cuando se dio a conocer que había sido despedida de manera fulminante del rodaje de Magic Mike's Last Dance. ¿El motivo? Una fuerte discusión con Channing Tatum, que es el actor principal de la película y también el productor, por la bofetada que Will Smith dio a Chris Rock en directo en la gala de los Oscar. Así lo ha confirmado una fuente del equipo de rodaje al periódico británico The Sun, asegurando que "fue un intercambio de palabras muy tenso".

"Channing se subió a su coche y desapareció", ha dicho la citada fuente asegurando que Newton mostró en todo momento una actitud bastante altiva. Tras la discusión, Tatum se habría negado a seguir trabajando con ella, por lo que los productores de la película han decidido despedirla y reemplazarla por otra estrella de Hollywood: Salma Hayek.

No está del todo claro si esa es la razón por la que la actriz ha abandonado el rodaje. De hecho, el portal de noticias Page Six ha tenido acceso a una información que asegura que las cosas no sucedieron así. "Ha tomado la difícil decisión de alejarse de la producción de Magic Mike's Last Dance de Warner Bros. Pictures para ocuparse de asuntos familiares", ha dicho un portavoz de la productora.

Un momento delicado

Esos "asuntos familiares" podrían referirse a la separación de la actriz. Varios medios norteamericanos aseguran que Newton, de 49 años, ha decidido separarse del productor y director Ol Parker, con el que llevaba casada 24 años. Además, fruto de su matrimonio han tenido tres hijos: Ripley, de 21 años, Nico, de 17, y Booker, de ocho. "Thandie había tenido una actitud extraña en el set de todaje, parecía muy nerviosa", ha dicho una fuente del equipo. "Están pasando muchas cosas en su vida personal (...) Estaba claro que no podía interpretar el papel", añadió.

El cúmulo de problemas a los que está teniendo que hacer frente durante estas semanas, habría sido el detonante para que la actriz, de 49 años, estuviera planteándose ingresar en un centro de rehabilitación. "Su equipo quiere que vaya para que cuide su salud mental. Se suponía que iba a irse de inmediato, de hecho intentaron que fuera a una clínica de Malibú pero finalmente no pudieron llevarla. Ahora están viendo si puede ir a una en Arizona, pero ella debe dar su aprobación", ha publicado en exclusiva Page Six.

