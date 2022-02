Channing Tatum vuelve a la pantalla: así ha cambiado su vida tras cinco años volcado en su hija

Nadie podía predecir que tras rodar “La estafa de los Logan” en 2017, Channing Tatum, uno de los jóvenes rostros más atractivos del momento, desaparecería de la gran pantalla sin dar ninguna explicación. Aquella fue su despedida de la cartelera internacional, sin grandes fracasos ni aparentes motivos. Habiendo llegado a lo más alto con éxitos como “Public Enemies”, “Memorias de Queens” o “G.I. JOE” y tras demostrar que no era sólo una cara de acción con variados registro en “Querido John”, “La legión del Águila” o “Magic Mike”, el atractivo chico de Alabama se marchó.

Cinco años después, el actor regresa este mes de febrero a los cines con la road movie “The Dog”, su debut en la dirección, una nueva aventura que ha emprendido junto a su amigo el productor y guionista Reid Carolin. Se trata de un título lleno de humor y corazón, basado en un anterior documental, que habla de traumas de guerra aderezados con surrealistas situaciones de aventuras. Tatum da vida a Jackson Briggs, un Ranger del ejército estadounidense lesionado, que recorre la costa del Pacífico desde Washington hasta Arizona con la perra Lula para llevarla al funeral de su dueño, un soldado caído en combate.

¿Qué ha estado haciendo el actor estos últimos cinco años de su vida? Ahora conocemos por primera vez los verdaderos motivos de su distanciamiento de la gran pantalla: “Nunca me alejé pensando “me voy de aquí”, fue el tiempo, que se esfumó, ser padre me arrastró”.revela el actor en una de sus últimas entrevistas para Los Ángeles Time. Tatum había sido padre de una niña en 2013, Everly Elizabeth, fruto de su relación con la también actriz Jenna Dewan. Su vida dio entonces un giro de ciento ochenta grados, tal y como reconoce a día de hoy: “Tomar un descanso es algo saludable, especialmente si trabajas en algo de manera intensa y pesada durante mucho tiempo”. Volcado en la paternidad, las inquietudes del actor cambiaron y casi sin pensarlo, decidió parar en seco y dar la vuelta a su carrera. Dejó la gran pantalla, se centró en la familia e inspirándose en su pequeña niña, dio un giro profesional para debutar en la literatura infantil publicando su propio libro de cuentos “The One and Only. Sparkella” , que salió al mercado el pasado mayo de 2021.

No todo ha sido de color de rosa en estos cinco años, en 2018 el actor anunciaba su separación de la actriz Jenna Dewan, madre de su única hija, tras nueve años de matrimonio. La pareja, que se conoció en el rodaje de “Step Up” en 2006, no resistió el paso del tiempo y decidió emprender caminos separados. Tatum mantuvo después una relación de casi dos años con la cantante country Jessica Ellen Cornish, un romance que acabó el pasado octubre de 2020, con la misma discreción que empezó, a pesar de intentar segundas oportunidades.

Enamorado ahora de nuevo de la hija del conocido músico Lenny Kravitz, la también actriz Zoë Kravitz, con la que posó oficialmente por primera vez en la gala de los MET de Nueva York el pasado mes de septiembre, Tatum ha vuelto a sonreír y pone así punto y final a estos cinco años de cambios personales en los que ha estado alejado de los focos. El que fuera modelo, albañil y broker, un adolescente problemático salvado por su afición al deporte que se hizo hueco en lo más alto de Hollywood gracias al cine de acción, resurge de nuevo y regresa a la cartelera internacional radiante de felicidad.

Ocupado con la gira del espectáculo teatral “Magic Mike Live”, hasta ahora sólo había aceptado algunos cameos y contados doblajes de cintas de animación como “Batman: LA LEGO Película”. Tras “The Dog” vuelve para quedarse, dando el salto a la dirección y anunciando nuevos proyectos, como el título cómico “The Lost City”, que prepara junto a Sandra Bullock, una comedia romántica de aventuras que llegará a nuestros cines el próximo mes de abril. A sus cuarenta y un años, de nuevo con las pilas cargadas, confiesa haber aprendido a disfrutar como nunca del oficio: "Ahora que me hago mayor disfruto más de la experiencia de hacer cine. Incluso cuando es difícil. Me importa mucho menos el resultado final. Volver con esta película, que es una inversión hecha con mi mejor amigo, me hace sentir especialmente bien”

