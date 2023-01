Todo lo que podemos esperar de los Globos de Oro

¿Qué deparará la 80ª edición de los Globos de Oro? Cuando apenas faltan unas horas para que se celebre la entrega de premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, les ofrecemos todos los detalles de lo que previsiblemente ocurrirá en la primera entrega de premios de la Award Season, la temporada comienza con los Globos de Oro, los Critic's Choice, los Grammy, los BAFTA, los premios SAG y concluye con los Oscar.

-¿Qué actores, series y películas tienen más posibilidades de ganar?

En la 80ª edición los Globos de Oro tratarán de recuperar el prestigio perdido después de un año marcado por las críticas tras las denuncias de diversos intérpretes por la falta de diversidad entre los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, además de otras irregularidades éticas. El esplendor, el glamour y el buen cine se darán cita en una gala que volverá a ser retransmitida por televisión y que se desarrollará, eso sí, con cierta cautela, ya que los premios antesala de los Oscar serán analizados al detalle y los más críticos comprobarán si han sido suficientes las reformas realizadas -el cambio de votación en la elección o la incorporación de miembros negros entre sus integrantes-.

Ana de Armas y otros asistentes

De momento no se sabe a ciencia cierta qué estrellas nominadas desfilarán por la alfombra roja del Beverly Hilton, pero la Asociación ha anunciado una lista de presentadores entre los que figura Ana de Armas, quien está nominada por su interpretación de Marilyn Monroe en la película biográfica de Netflix Blonde; Jamie Lee Curtis, candidata a mejor actriz de reparto por Todo a la vez en todas partes,; y Niecy Nash, quien está nominada por su papel en Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer de Netflix. Todas ellas podría subirse hasta en dos ocasiones al escenario: una para entregar un premio y otra para recogerlo en caso de ser galardonadas. También figuran como presentadores Ana Gasteyer, Colman Domingo, Michaela Jaé Rodríguez, Nicole Byer, Tracy Morgan, Billy Porter, Natasha Lyonne y Quentin Tarantino.

El veterano actor Eddie Murphy y el productor Ryan Murphy serán homenajeados durante la gala con el premio Cecil B. DeMille y Carol Burnett, respectivamente. El actor de Superdetective en Hollywood se une a una lista de celebridades que ya han recibido el galardón como Jane Fonda, George Clooney, Morgan Freeman, Oprah Winfrey, Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Sophia Loren, Steven Spielberg, Denzel Washington, Robin Williams y Tom Hanks.

Ausencias de Tom Cruise y Brendan Fraser

Este año ya han sido cuestionadas varias ausencias entre los nominados, como la de Tom Cruise, que devolvió los tres Globos de Oro que había alcanzado por Nacido el 4 de julio en 1989, Jerry Maguire en 1996 y Magnolia en 1999, por las prácticas poco éticas de la Asociación. Él no está nominado, pero sí su película Top Gun Maverick, una de las más taquilleras del año. El caso de Brendan Fraser es bien distinto, ya que pese a estar nominado por su interpretación de un hombre con obesidad mórbida en La ballena, no acudirá a la gala por el episodio que vivió con el expresidente de la organización Philip Berk en 2003. Cuando alzó la voz para denunciar lo sucedido, la Meca del Cine le silenció y le dejó de lado. Gracias al movimiento Me Too en el año 2018 pudo explicar lo sucedido, pero el que fuera presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood lo negó y la Asociación nunca se disculpó.

Maestro de ceremonias

Esta edición vuelve a la NBC con un nuevo presentaor el cómico Jerrod Carmichael. Según la presidenta de la Asociación, Carmichael aúna el perfil idóneo porque "su talento" ha servido para entretener al público pero también para "invitar a la reflexión, algo muy importante en los tiempos que corren". El cómico ganó el Emmy a mejor guion de un programa especial de comedia en el que revelaba su homosexualidad y cómo vivió las reacciones cuando se lo contó a su familia y amigos. Su rostro puede resultar familiar para los espectaores por su comedia The Carmichael Show o por su paticipación en Saturday Night Live el año pasado.

VER GALERÍA

Los favoritos

Entre los grandes favoritos de este año se encuentran nombres de gran prestogio como Steven Spielberg, Daniel Kwan, Michelle Williams o Guillermo del Toro. Algunos de los nominados podrían repetir estatuilla en esta 80ª edición de los Globos de Oro y otros muchos podrían estrenarse este año como es el caso de Jenna Ortega por Miércoles, Selena Gómez, con Only Murders in the Building o Zendaya por Euphoria.

La película con más nominaciones es Almas en pena de Inisherin, un drama del guionista y director Martin McDonagh sobre el abrupto fin de una amistad entre dos hombres que viven en una minúscula isla de Irlanda que opta por ocho premios. Todo a la vez en todas partes, la comedia de ciencia ficción sobre un inmigrante chino y dueño de una lavandería, codirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, aspira a seis galardones. En la categoría de mejor dirección están los pesos pesados: James Cameron por Avatar: El sentido del agua, Steven Spielberg por Los Fabelmans y Baz Luhrmann por Elvis, así como McDonagh, Kwan y Scheinert. En el apartado de series destaca la comedia Abbott Elementary, creada por Quinta Brunson, es a la que más premios aspira, con cinco nominaciones.

Entre las categorias de mejor actor y actriz de comedia suenan los nombres de Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin y Michelle Yeoh, gran favorita porTodo a la vez en todas partes. En el apartado de drama figuran nombres como Cate Blanchett por Tár o Viola Davis, protagonista de La mujer rey. Y algunos apuntan a que debido a la ausencia de Brendan Fraser en la gala, el premiado podría ser Austin Butler por su brillante interpretación de Elvis Presley.

Dónde y a qué hora ver la gala

La suerte está echada y muy pronto conoceremos quienes serán los vencedores o vencidos en la gala que será retransmitida por la NBC la madrugada del martes 10 de enero al miércoles 11, en una ceremonia que comenzará a las 2 de la madrugada (hora española). En España será retransmitida en directo por Movistar Plus+ que emitirá la gala a través de sus canales Estrenos por M+ y Series por M+.