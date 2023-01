Jeremy Renner evoluciona favorablemente aunque tendrá que volver a pasar por quirófano

Tras el grave accidente doméstico que sufrió este lunes con una quitanieves, Jeremy Renner (51) ya se encuentra consciente y puede hablar. Un pequeño paso en el largo proceso de recuperación que tiene por delante. El actor, que sigue interno en la planta de cuidados intensivos, fue operado de urgencia este lunes y tendrá que volver a pasar por quirófano para tratar los traumatismos que tiene en la caja torácica y varias lesiones ortopédicas. Así lo ha informado el períodico británico Daily Mail, que también recoge la enorme gratitud que siente la familia del artista con el equipo médico que lo está atendiendo y con sus admiradores, que les han mandado numerosos mensajes de ánimo.

Los hechos sucedieron en la casa que el protagonista de Ojo de Halcón tiene en la región de Mt.Rose-Ski Tahoe (una zona conocida como Sierra Nevada que está ubicada en la frontera entre California y Nevada). En los últimos días, este lugar se vió especialmente afectado por el temporal de nieve Elliot, que ha causado numerosos estragos en gran parte de Estados Unidos. Renner estaba limpiando el camino de su propiedad cuando al vehículo que conducía le fallaron los sistemas de seguridad y el actor fue arrollado.

Para fortuna de la estrella de Marvel, uno de sus vecinos es médico y le pudo atender al momento, haciéndole un torniquete en la pierna lesionada que detuvo la hemorragia hasta que llegaron los servicios médicos de emergencia que lo trasladaron al hospital más cercano en helicóptero. Precisamente, por el testimonio de los vecinos la policía está investigando el lugar de los hechos y han requisado la quitanieves, puesto que a las autoridades les resulta complicado de entender cómo una máquina tan precisa ha podido fallar.

El actor estaba pasando la Navidad sin compañía. Cabe recordar que está separado de Sonni Pacheco con quien tiene una hija, Ava Berlin, de 9 años. La pequeña es una de sus mayores alegrías y le suele dedicar cariñosas palabras en sus perfiles sociales. “Mientras respirabas por primera vez, apretando mi dedo, inmediatamente entendí mi papel en la vida como padre. Que si lo hago bien, estaremos cogidos de la mano hasta que yo de mi último aliento", le escribía a la niña en el día de su cumpleaños.

En lo referido a lo profesional su papel más conocido es el de Ojo de Halcón, película de acción que pertenece al universo Marvel. Además, ha participado en otros títulos de éxito como Thor (2011) o The Avengers (2012) y ha sido nominado en dos ocasiones al Oscar por su interpretación en The Hurt Locker y The Town. Ciudad de ladrones. Entre sus proyectos más recientes se encuentra la serie de Disney + Hawkeye.

