El actor Jeremy Renner (Ojo de halcón en la saga Marvel), en estado crítico tras un accidente en la nieve

El actor Jeremy Renner, de 51 años, permanece en estado crítico en el hospital después de haber sufrido un accidente, parece, mientras limpiaba la nieve en una de sus viviendas con una máquina. El artista, que interpreta a Ojo de halcón en las películas de Marvel, tuvo que ser trasladado al hospital por aire y, como ha confirmado su representante, se encuentra en estado grave “aunque estable”. Aunque no ha dado detalles acerca de sus lesiones, el portavoz del artista asegura que está recibiendo excelentes cuidados y que “su familia está a su lado”. Renner tiene una casa en la región de Mt. Rose-Ski Tahoe (en la zona conocida como Sierra Nevada en la frontera de California y Nevada), que en los últimos días se ha visto afectada por un intenso temporal de nieve.

El pasado diciembre ya compartió algunas imágenes en las que se le veía manejando las máquinas que utiliza para limpiar la nieve de su propiedad, fotos junto a las que escribió el siguiente mensaje: “Tengo mucho respecto por la madre naturaleza, espero perder la guerra pero siempre lanzo mi mejor tiro”. La tormenta que estos días ha azotado la zona dejaba por ejemplo su coche completamente enterrado. En otras ocasiones ha contado que también ha llegado a prestar su ayuda y colaboración a servicios locales como los bomberos.

Renner está separado de Sonni Pacheco con quien tiene una hija, Ava Berlin, de 9 años. A ella le dedicaba el pasado mes de marzo un tierno mensaje con motivo de su cumpleaños. “Mientras respirabas por primera vez, apretando mi dedo, inmediatamente entendí mi papel en la vida como padre. Que si lo hago bien, estaremos cogidos de la mano hasta que yo de mi último aliento. Feliz cumpleaños a mi número uno” escribió junto a las palabras “padre orgulloso”.

El papel más conocido de Jeremy Renner en los últimos años es el de Ojo de Halcón en el universo Marvel, en el que ha participado en títulos como Thor (2011) y The Avengers (2012). Su proyecto más reciente ha sido la serie de Disney + Hawkeye. El actor ha sido además nominado en dos ocasiones al Oscar por sus papeles en The Hurt Locker (En tierra hostil en 2008) y The Town. Ciudad de ladrones (2010). Ha participado en otras películas como Misión Imposible: Protocolo fantasma (2011), American Hustle (2013) y Misión imposible: Rogue Nation (2015).