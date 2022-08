¿Quién es Tatiana Maslany, la protagonista de 'She-Hulk', y por qué te suena su cara?

A lo largo de los años, y a medida que crecía el Universo Cinematográfico de Marvel, tanto en cantidad de contenido como en prestigio, interpretar a un superhéroe se convirtió en un todo un salto a la fama para la carrera de cualquier actor. Es por eso que a pesar de que Tatiana Maslany lleva más de 20 años trabajando en la industria cinematográfica es posible que no la termines de ubicar y no sepas en qué otras series o películas ha salido antes de que se estrene su nueva producción, She-Hulk, que forma parte de la fase 4 del UCM. Se estrenará el próximo 18 de agosto en Disney+.

- El director de 'Black Panther' detenido tras ser confundido con un ladrón de bancos

VER GALERÍA

¿Dónde sale Tatiana Maslany?

Si eres un seriéfilo empedernido, en cambio, quizás recuerdes una serie muy popular que comenzó hace casi una década, Orphan Black. La historia de una estafadora que se ve envuelta en una conspiración tras presenciar el suicidio de una chica que es exactamente igual que ella. Tatiana Maslany era la protagonista y solo recibió buenas críticas por su interpretación de una multitud de personajes diferentes dentro de una misma línea temporal. Su trabajo se mereció tres nominaciones al Emmy, entre las que se llevó la estatuilla en una ocasión, e incluso una nominación a los Globo de Oro.

- ¿Lo reconoces? La imagen más terrorífica de Jared Leto

VER GALERÍA

Previamente Tatiana había participado en series como Heartland o Being Erica, aunque también la vimos en películas como Todos los días de mi vida (con Rachel McAdams y Channing Tatum) o Stronger (junto a Jake Gyllenhaal). Sin embargo, sus últimos proyectos han sido poniendo voz a uno de los personajes de Trollhunters y ha dado vida a la hermana Alice McKeegan en la ficción seriada de Perry Mason. ¿Habías visto alguno de estos trabajos audiovisuales? Porque incluso podría ser que hubieras escuchado su voz en Power Trip, una serie que tiene lugar solo en el formato podcast.

Así es la vida personal de Tatiana Maslany

La vida personal de Tatiana Maslany, de 36 años, ha sido un misterio en los últimos años, pero en plena promoción de She-Hulk, la actriz ha desvelado que se ha casado con Brendan Hines. "Mi novedad es que me he casado", explicaba con sentido del humor. Su relación habría empezado en diciembre de 2020 y, finalmente, han puesto el broche de oro a su historia de amor con una boda privada que han mantenido en secreto hasta ahora. "Nadie lo sabe, así que no lo cuentes", bromeaba la intérprete durante su entrevista con Stephen Colbert hace algunos días. Según explicó, se casaron durante la pandemia en una ceremonia muy íntima en donde su perrito, Earl, se convirtió en el encargado de llevar los anillos... pero los perdió en medio de un campo de ovejas.

VER GALERÍA

- Natalie Portman, la última en apuntarse al traje 'Clueless' que arrasó hace 25 años

Brendan Hines, de 46 años, también es actor, y ha participado en series como Miénteme, Scandal o Suits. Más recientemente daba vida a Josh Bennet en la ficción seriada Locke & Key. Además, también ha participado en Power Trip, por lo que tienen muchas cosas en común.

VER GALERÍA

¿De qué va She-Hulk?

La serie cuenta la complicada vida de Jennifer Walters, una abogada soltera de 30 y tantos años que también resulta ser una versión femenina del monstruo verde e indestructible que es Hulk, el alterego de Bruce Banner. Su transformación se produce porque recibe una transfusión de sangre de su primo Bruce tras un incidente que casi acaba con su vida. En medio de una sociedad en la que los superhéroes se han convertido en una amenaza y a la vez en rostros populares, su papel tendrá un peso social además de para luchar contra el crimen.