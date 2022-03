El director de 'Black Panther' detenido tras ser confundido con un ladrón de bancos

Ni había guión, ni estaba en un set de rodaje, ni nadie había gritado acción. El director de Black Panther, Ryan Coogler ha vivido una auténtica escena de película en su vida real al ser detenido en Atlanta después de que la policía le confundiera con un atracador de bancos.

Todo ocurrió el pasado 7 de enero cuando el cineasta parapetado tras unas gafas de sol, un gorro y la obligatoria mascarilla para no ser reconocido entró en una sucursal del Bank of America para retirar dinero de su cuenta. Debido a que la cantidad que pensaba retirar era bastante elevada 12.000 dólares (10.894 euros), cuando el límite de retirada de efectivo está en 10.000 dólares, (9.000), Coogler pensó que era buena idea entregar un escrito a la cajera para que nadie de los clientes del banco se enterara de su trámite. En la nota se podía leer: "Me gustaría retirar 12.000 dólares en efectivo de mi cuenta corriente. Por favor, cuente el dinero en otro lugar. Me gustaría ser discreto".

Sin embargo, las palabras de Ryan causaron el efecto contrario en la empleada del banco que se asustó al leer el mensaje, dio avisó a sus superiores y puso en marcha la alarma antiatracos, por lo que rápidamente se personaron en el lugar varios agentes de policía, que no solo esposaron al director sino también a dos amigos suyos que le estaban esperando en las puertas del banco dentro de un coche con el motor en marcha. Los detenidos fueron conducidos a la parte trasera del vehículo policial, donde tras dar las consabidas explicaciones y comprobar que había sido todo un error fueron puestos en libertad.

Coogler explicó a las autoridades que estaba sacando esa cantidad de dinero para entregárselo a un médico a domicilio que "prefiere que le paguen en efectivo". Además el cineasta admitió que no era la primera vez que lo hacia y que usaba el método de entregar una nota, algo que en ninguna ocasión le había supuesto un problema.

Bank of America, por su parte, emitió un comunicado pidiendo disculpas al conocido director. "Lamentamos profundamente que haya ocurrido este incidente. Nunca debió haber ocurrido y nos hemos disculpado con el Sr. Coogler" señalaban.

Ryan Coogler se encuentra estos días en Atlanta rodando Black Panther: Wakanda Forever, la secuela de su éxito de taquilla de 2018. La película, que ha sufrido varios retrasos debido al coronavirus y al accidente que sufrió la actriz Letitia Wright durante el rodaje, se estrenará en noviembre.



