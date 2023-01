Miguel Bernardeau, arropado por su familia y en Canarias tras la ruptura con Aitana

El año ha comenzado de dos maneras muy diferentes para Miguel Bernardeau (26) y Aitana (23) tras su ruptura, que se publicaba solo dos semanas después de que presentaran su serie La Última a principios de diciembre. Los dos artistas han puesto tierra de por medio y empezaron 2023 a miles de kilómetros de distancia: el actor continúa con el rodaje de Zorro en Canarias, y ha estado acompañado de su madre, su padre y su hermana pequeña, tal y como podemos ver en unas nuevas fotografías. Mientras tanto la cantante ha viajado a Londres con algunos amigos, entre los que estaban Sebastian Yatra y Lola Índigo (a la que conoció en OT 2017).

La compañía de su familia le será de ayuda a Miguel, que ha recibido una mala noticia nada más empezar el año. La serie 1899, de los creadores de Dark, con un reparto de diferentes países y que fue presentada este otoño en Berlín, ha sido cancelada por Netflix después de ocho episodios. La historia de Ángel, el pasajero español del barco Prometheus que interpretaba el actor, era una de las más intrigantes de la temporada puesto que es de las que obtuvimos menos información, pero inevitablemente tiene un abrupto final y las incógnitas que deja no serán reveladas.

Capeando la mala racha, Miguel está refugiado en el rodaje de Zorro, con un reparto internacional en el que hay muy buen ambiente. En las últimas semanas ha estado acompañado por su madre, que también estuvo para su cumpleaños el pasado 12 de diciembre, pero para pasar el fin de año también estuvieron presentes su hermana María y su padre, el productor Miguel Ángel Bernardeau. Esta serie, producida por Prime Video y que empezó a grabarse antes del verano, se trata de su primer gran proyecto como protagonista, sobre todo porque retoma un personaje tan icónico como el de Diego de la Vega que popularizó Antonio Banderas.

Por su parte, Aitana se apoya en sus amigos para una escapada de turismo, cultura y gastronomía en Londres. Ha estado con Yatra y con Lola, pero también con el boxeador Jesús Alejandro (buen amigo del cantante), su peluquero habitual Jesús de Paula, y sus amigas Mariel Ramirez y Marta Núñez. Vieron la representación de Moulin Rouge en el teatro de Picadilly, comieron tortitas en Where The Pancakes Are -un restaurante de brunch con precios que rondan los 16 euros por plato-, visitaron las noria y las decoraciones navideñas y mucho más. A sus seguidores, la cantante les ha mandado un mensaje en contra del odio en las redes sociales, formulando el deseo de que la libertad y el respeto estén más presentes este año. Eso sí, no ha hecho ninguna referencia a su relación con Miguel desde que confirmara que, en efecto, el actor ya no vive con ella.

Sobre los rumores que relacionan románticamente a Aitana con Sebastian Yatra, el propio cantante se pronunciaba hace unos días cuando decía en declaraciones a Europa Press que eran solo amigos. Lo cierto es que los dos artistas se conocen desde que el músico colombiano fuera a actuar a OT 2017 y han trabajado juntos en varias ocasiones, por lo que han desarrollado una muy buena relación entre ellos y les da igual lo que se diga, ¡ellos siguen pasándoselo bien!