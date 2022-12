Miguel Bernardeau celebra su cumpleaños con sus compañeros de rodaje, su madre y sin Aitana

Miguel Bernardeau está en Gran Canaria, a donde ha viajado para continuar con El Zorro, la serie que protagonizará para Prime Video. Según ha podido saber ¡HOLA!, tras su ruptura con Aitana el intérprete está arropado por su madre, Ana Duato, que le ha acompañado durante los últimos quince días en la isla, y por el equipo de más de 200 personas que participa en la producción que ofrecerá una nueva visión del mítico héroe latino que interpretó Antonio Banderas.

Este mismo lunes Miguel cumplía los 26 años en Canarias y lo celebraba con el equipo, ya que el ambiente de rodaje es muy bueno, y el sábado había previsto otra celebración en la que se esperaba la presencia de Aitana, pero que finalmente no acudirá. El Zorro empezó las grabaciones en julio con el intérprete de Élite en la que será la primera gran producción internacional con papel protagonista. Según hemos podido saber, la propia Ana Duato ha estado supervisando algunos momentos del rodaje en los últimos días, y está muy pendiente de su hijo. No es el único de los artistas de la serie que cuenta con sus padres en Gran Canaria, la madre de Renata Notni, Lili, también ha estado presente en el set.

El Zorro de Miguel Bernardeau será versión actualizada del héroe y cuenta con un reparto de este y el otro lado del Atlántico, entre los que están Renata Notni, pareja de Diego Boneta (Luis Miguel: La serie); Dalia Xiuhcoatl, Emiliano Zurita, Andrés Almeida, Elia Galera, Francisco Reyes, Chacha Huang, Joel Bosqued y Peter Vives, entre otros. La producción ha pasado por diferentes lugares de la isla de Gran Canaria, y está planificado que concluya a final de año.

La intención de la serie es modernizar el perfil de "latin lover" que interpreta Miguel, el terrateniente Diego de la Vega que lucha para descubrir al asesino de su padre y el proceso para encontrar a su nuevo rostro no fue nada fácil. "Hicimos un casting de más de 700 personas para encontrar a nuestro Diego de la Vega, entre españoles y mexicanos principalmente", explicaba Sergio Pizzolante, productor de la serie en la presentación que tuvo lugar en el festival de series de Cannes. "Al final nos decantamos por Bernardeau que para nosotros es uno de los mejores actores de su generación", añadía.

Se espera que El Zorro se estrene en 2023, aunque no hay una fecha determinada, y podrá verse a través de Prime Video en Estados Unidos, Latinoamérica y España. "Cuando hablamos de un Zorro para una nueva generación no decimos que sea necesariamente para jóvenes. Queremos que guste a todo el mundo, pero que tenga un lenguaje que los jóvenes puedan entender, que les llegue", explicaba el director, Javier Quintas, en la presentación del pasado mes de octubre, a la que acudieron las protagonistas femeninas pero no Miguel.