¿Cómo ha pasado las fiestas Mariah Carey, la reina de la Navidad?

Si la Navidad tuviera una banda sonora esta seriá, probablemente, interpretada por Mariah Carey. La cantante se ha consolidado como la "reina de la Navidad", y su tema All I want for Christmas is you continúa siendo, 28 años después de su lanzamiento, un auténtico himno de estas fiestas. Pero ¿cómo está pasando la artista estos días? Mariah ha viajado a Aspen, uno de los destinos invernales favoritos de las celebs, acompañada por su pareja, el coreógrafo Bryan Tanaka. La propia cantante ha compartido algunas imágenes de su celebración navideña, en la que tampoco pocían faltar Monroe y Moroccan, de once años, nacidos de la relación de Mariah con Nick Cannon. Dale al play y no te lo pierdas.

