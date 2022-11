La razón por la que Mariah Carey no es la 'Reina de la navidad' La interprete americana comenzó en 2021 los trámites para registrar la marca pero finalmente no lo ha conseguido

Desde hace casi 30 años el mítico tema All I Want for Christmas Is You es, para muchos, la banda sonora de las fiestas navideñas, tanto que pronunciar las palabras 'Mariah' 'Carey' nos lleve a algunos a pensar en tiempo de Navidad automáticamente. Pues bien, con la intención de crear su propia línea de productos navideños, (gafas, perfumes, y todo tipo de merchandising navideño), la intérprete americana iniciaba los trámites en 2021 para registrar la marca que le identificase como 'Reina de la navidad'. Pero, ¡sopresa! alguien se había adelantado ya y finalmente la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de Estados Unidos ha fallado en contra del la cantante que interpretaba Heroe en el año 93. ¿Quieres conocer a la artista que se hace llamar Reina de la navidad y que ha impedido que Mariah Carey cumpla su deseo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

