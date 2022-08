Mariah Carey, víctima de un robo en su vivienda familiar mientras estaba de vacaciones

La cantante Mariah Carey ha sido víctima de un robo en su mansión de Atlanta (Georgia) mientras disfrutaba de unas vacaciones en Italia junto a su novio Bryan Tanaka y los mellizos Monroe y Moroccan, de 11 años. El robo fue denunciado a la policía el 27 de julio y aún se está investigando la identidad de los asaltadores. La policía ha confirmado a PageSix el allanamiento y han declarado que “todavía es una información abierta y por lo tanto la información es limitada” por lo que aún no se sabe qué se han llevado. De momento ni la artista ni sus representantes se han pronunciado sobre el altercado.

El robo se produjo mientras Mariah estaba de vacaciones en Capri tras ser invitada al desfile de Alta Moda de Dolce & Gabbana, ocasión que aprovechó para disfrutar de la costa italiana, viaje que quiso compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales y que quizás sirviera para hacer saber a los ladrones que su vivienda familiar se encontraba vacía. Además de Italia, Carey también aprovechó para pasar una temporada en los Hamptons en una impresionante casa llamada ‘Eagles Point’, valorada en 20 millones de euros.

La vivienda, que ha sido asaltada, fué comprada por la intérprete de All I Want for Christmas, is you, por 5,4 millones de euros en noviembre de 2021 y cuenta con nueve dormitorios, trece cuartos de baños, una piscina, una pista de tenis y un parque infantil. Aunque viaja mucho por trabajo, es donde suele vivir temporadas largas. La casa era, antiguamente, alquilada por Dwayne Johnson, el famoso actor conocido por el sobrenombre The Rock.

A pesar del altercado, Carey ha disfrutado mucho de sus vacaciones junto a sus hijos Monroe y Moroccan, fruto de su matrimonio anterior con el rapero Nick Canon, y con su pareja actual Bryan Tanaka, con quien vive una preciosa historia de amor desde 2011. Ambos se conocieron en 2006 cuando ella lo contrató para ir de gira en el Adventures of Mimi Tour, y aunque la conexión fue inmediata, no pasó nada porque ambos tenían pareja. Años más tarde cuando Mariah se divorció de Nick Canon y estaba tratando de rehacer su vida con el el empresario australiano James Packer, su relación empezó a estrecharse y ambos rompieron sus relacioens para empezar una historia juntos que dura hasta la actualidad.