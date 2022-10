La hija Mariah Carey, a imagen y semejanza de su mamá ¡con un look similar y un peinado idéntico! Monroe, con apenas once años, ya se postula como la próxima influencer y una digna heredera del estilo de la cantante

Mariah Carey tiene muy claro cuál es su joya más valiosa, su hija, y así se lo ha hecho saber a sus seguidores. La diva estadounidense acudió con su hija Monroe a una fiesta el pasado fin de semana. Carey, de 52 años, compartió fotos de esta salida nocturna en la que madre e hija apostaron por ir vestidas de un modo muy similar con sendos looks negros y un peinado idéntico con el cabello trenzado. La cantante de Big Energy llamó a ese momento "madre e hija, duo de extravancia de capilar", con algunos emojis de mariposas y el hashtag "cuentos de hadas".

Mariah escogió un top entallado, una falda de tul en color negro y unas sandalias adornadas con piedras de cristal, mientras que su hija optó por una falda brillante, unas zapatillas Converse negras con medias hasta debajo de la rodilla y una chaqueta de cuero. Para el peinado lucieron el cabello trenzado por la parte delantera y en la parte posterior, dejaron que sus voluminosos rizos naturales cayeran en cascada. Monroe, pese a tener el pelo moreno, parecía una mini-yo de su mamá. y ya se postula como digna heredera del estilo de la intérprete de All I Want for Christmas is You.

A sus once años Monroe tiene una simpatía y desparpajo que ya es una estrella en ciernes, que no solo ha heredado su talento para la música, sino que ya ha sido estrella en un spot publicitario. El año pasado la hija de Mariah Carey y su exmarido Nick Cannon debutó como modelo publicitaria con la marca de ropa OshKosh B’Gosh en un anuncio sobre la vuelta al colegio en el que también aparecía su madre.

Carey acaba de celebrar el 25 aniversario de Butterfly, su álbum más personal con una reedición de lujo, que coincide con la colección de joyas con temas de mariposas que acaba de presentar con la firma Chopard. A su vez, la reina de la Navidad ha anunciado que presentará dos espectáculos con temas navideños, uno en Toronto y otro en la ciudad de Nueva York, el próximo mes de diciembre.

Mariah Carey es madre de dos hijos, Monroe, y su hermano mellizo, Moroccan, con su exmarido Nick Cannon. El ex de Carey, a sus 42 años, es padre de nada menos que de 10 hijos. Cannon recientemente dio la binenvenida a la pequeña Rise, su tercer hijo junto a Brittany Bell, con quien ya tenía otros dos hijos Golden, de cinco años, y Powerful Queen, de uno. Asimismo, el ex de Mariah Carey está a la espera de recibir a su onceavo bebé, concebido junto a la ex locutora de radio Abby De La Rosa, con quien comparte a los gemelos de 16 meses, ZIon y Zillion. También es padre de Legendary Love, de tres meses, con la modelo Bre Tiesi, y recientemente tuvo a su hija Onyx Ice Cole con la ex modelo LaNisha Cole. Él y Alyssa Scott tuvieron un hijo, Zen, que murió a los cinco meses de edad en diciembre del 2021 después de que le diagnosticaran cáncer cerebral.

