Nick Cannon se convierte en padre por novena vez tras dar la bienvenida a su octavo hijo en junio

Tras dar la bienvenida en junio a su octavo hijo, fruto de su relación con la modelo Bre Tiesi, Nick Cannon se ha convertido en padre de nuevo. Él mismo ha compartido las primeras fotos de su bebé, que es una niña, así como su nombre. La madre de su noveno hijo no es Bre, sino la también modelo LaNisha Cole, a quien el rapero define como "una de las almas más cándidas y pacíficas" que ha conocido. "Solo merece ser feliz en este momento dichoso de la maternidad", ha comentado. La noticia de su nueva paternidad llega nueve meses después de que el presentador de The Masked Singer sufriera un durísimo golpe al morir su pequeño Zen. El ex de Mariah Carey -con quien tuvo a Moroccan y Monroe- ha prometido amar incondicionalmente a la benjamina de la familia y, además, ha pedido respeto para las madres de sus hijos, solicitando que "proyecten toda crítica y cinismo" hacia él mismo. Dale al play para verlo.