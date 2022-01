El hijo de Nick Cannon, Zen, muere a los 5 meses a causa de un cáncer cerebral

El que fuera pareja de Mariah Carey, Nick Cannon y su pareja, Alyssa Scott, han dado una de las peores noticias que podían esperar: su hijo de 5 meses, Zen, ha fallecido a causa de un tipo de cáncer cerebral. El presentador de The Masked Singer, que tiene siete hijos, ha revelado este martes 7 de noviembre la trágica noticia en The Nick Cannon Show, su programa de entrevistas, donde ha confirmado que su niño había fallecido el pasado fin de semana. "Yo siempre noté que tenía tos y quise llevarlo a revisión. Tenía una peculiar forma de respirar", ha relatado el cantante, añadiendo que tras el chequeo médico detectaron que padecía hidrocefalia y que necesitaba una cirugía urgente en la que le colocaron una válvula. "Estuvimos esperanzados en ese momento y seguimos hacia adelante. Él todavía jugaba con sus hermanos y hermanas, aunque aproveché la oportunidad para abrazarlo a cada momento", ha continuado diciendo muy emocionado.

Entre lágrimas, el rapero también ha explicado que la operación para drenar el fluido del tumor no fue suficiente y que por desgracia todo comenzó a empeorar después del Día de Acción de Gracias. "Ese fin de semana hice un esfuerzo por pasar el mayor tiempo posible con mi hijo Zen. Nos levantamos el domingo y Alyssa y yo fuimos con él al mar. Después regresé a Nueva York para el show… Pero en el aeropuerto recibí una llamada para volver con él", ha dicho Nick, que no ha podido contener su tristeza al contar cómo fue el último abrazo con su pequeño. "Me di la vuelta y no solo pudimos ver el amanecer, sino que también pudimos ver el atardecer", ha añadido Cannon.

Alyss, que ha compartido en sus redes sociales varios vídeos y fotografías del pequeño Zen, todavía no se ha pronunciado sobre el terrible suceso, pero Nick ha contado que siempre ha sido una mujer muy fuerte. "Nunca ha discutido ni se ha enfadado, se ha emocionado cuando tenía que hacerlo, pero además siempre ha sido la mejor madre y sigue siendo la mejor mamá posible", ha dicho el rapero. El cantante, que ha dedicado el programa a su hijo y ha expresado que era una niño que siempre estaba sonriendo y que tenía un "espíritu hermoso", también ha querido hacer una importante reflexión sobre la familia y el tiempo que debemos pasar con ellos: "Nunca sabes por lo que ese alguien está pasando, abraza a tu gente, abraza a tu familia, bésalos, diles que los amas", ha relatado.

El pasado junio Alyssa y Nick dieron la bienvenida a su primer hijo en común, pero el cantante tiene un gran legado familiar. El que fuera presentador de America's Got Talent se casó con Mariah Carey en 2008, con la que tuvo gemelos, Monroe y Moroccan. Además, el humorista también es padre de un niño y una niña, fruto de su relación con la modelo Brittany Bell, Golden Salgon y Powerful Queen, la última nacida en diciembre de 2020. Pero no solo eso, el mismo año tuvo dos mellizos con la DJ Abby de la Rosa a los que llamaron Zion y Zillion.

