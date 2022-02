Nick Cannon va a ser padre por octava vez tras el reciente fallecimiento del menor de sus hijos

Tras atravesar uno de los momentos más complicados a causa del fallecimiento de su hijo pequeño con solo cinco meses, la sonrisa vuelve a dibujarse en el rostro de Nick Cannon. El rapero, que estuvo unido sentimentalmente a Mariah Carey, ha recibido una feliz noticia: ¡va a ser padre de nuevo! La relación que mantiene junto a la modelo Bre Tiesi, un romance que hasta ahora no había trascendido, va a iniciar un nuevo e importante capítulo al dar la bienvenida a su primer hijo en común en los próximos meses. Ha sido el propio artista quien lo ha confirmado en su programa de entrevistas, The Nick Cannon Show. Además ha compartido más datos de esta dulce espera como que el bebé será niño tal y como su pareja y él descubrieron el pasado fin de semana en una espectacular fiesta que celebraron en Malibú (California).

El presentador de The Masked singer reconocía ante los espectadores que no sabía cómo compartir la noticia de que va a ser papá después de anunciar en diciembre que su pequeño Zen, nacido de su relación con Alyssa Scott, había muerto a causa de un tumor cerebral que le fue diagnosticado poco tiempo antes. Cannon explicó que cuando su bebé falleció, él ya sabía que su pareja estaba embarazada de unos meses, que fue todo inesperado y que incluso llegó a sentirse culpable. En ese momento no quiso anunciar que esperaba otro hijo puesto que quería respetar el duelo que su ex y él atravesaban. Ahora afronta una nueva etapa con el recuerdo de su niño siempre presente y feliz por seguir ampliando la numerosa familia que ha formado y en la que está volcado. "Tengo muchos hijos y los amo a todos, el amor que tengo por ellos es equitativo, no hay competencia", asegura el artista, que ha sido padre en siete ocasiones, fruto de diferentes relaciones sentimentales.

"Que siempre sepas, pequeño, que fuiste deseado, anhelado y por siempre amado hijo mío", ha dicho la futura mamá, quien formalizó el pasado mes de noviembre su divorcio del jugador de fútbol americano Johnny Manziel. Junto a Cannon, con el que coincidió trabajando hace ya seis años en el espacio Wild 'N Out de MTV, atraviesa una bonita etapa a la que pondrán el broche de oro con el nacimiento de su pequeño. Hasta que el gran momento llegue, vive con intensidad cada día de esta dulce espera y disfruta de sorpresas como la que se llevó hace unos días con la celebración al aire libre que hicieron junto a familiares y amigos. Los protagonistas, vestidos de blanco, descubrieron que viene en camino un niño gracias al polvo azul que soltó un helicóptero que sobrevolaba la fiesta y al confeti que los asistentes tiraron.

La gran familia del artista

El bebé tendrá varios hermanos mayores con los que compartir juegos, confidencias y momentos de complicidad. Cabe recordar que Nick Cannon, de 41 años, tuvo junto a Mariah Carey a los mellizos Moroccan y Monroe (2011). Tras separarse de la cantante encontró la felicidad en la modelo Brittany Bell, con la que tuvo a Golden "Sagon" Cannon (2017) y a Powerful Queen (2020). Tan solo un año después tuvo a los gemelos Zion Mixolydian y Zillion Heir junto a la DJ Abby de la Rosa y también en 2021 nació Zen, fruto de su romance con Alyssa Scott. El artista asegura que, aunque muchos cuestionan su familia poco convencional, para él la prioridad son sus hijos porque ante todo se define como padre. Además, reconoce en People que se siente culpable por no poder tener tiempo suficiente para estar todo lo que desaría con sus pequeños pero que los momentos que pasan juntos son de calidad.

