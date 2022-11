Bryan Tanaka, el coreógrafo que hace bailar el corazón de Mariah Carey

Se acercan las fechas más esperadas del año para muchos, una época en la que suenan canciones que se tararean alrededor de todo el mundo. Uno de los villancicos por excelencia es ese All I want for Christmas is you que ha convertido a Mariah Carey en la reina absoluta de la Navidad (con el permiso del despechado Last Christmas de George Michael). No es un clásico como podría ser We Wish you a Merry Christmas, aunque el tiempo lo ha convertido en tal. A medida que se acerca el 25 de diciembre son cada vez más personas las que empiezan a repetir la melodía que se lanzó en 1994 y que aboga por ese amor con mayúsculas (a la pareja o la familia) que inunda el corazón en estas fiestas. Cada uno pensará en alguien especial seguro cuando lo escucha y la propia Mariah también, claro. ¿A quién se lo cantará ella?

Mariah Carey, una bruja haciendo spinning, y David Beckham protagonizan los vídeos más divertidos de Halloween

VER GALERÍA

En los últimos cuatro años, la intérprete, estrella absoluta del reciente espectáculo que se organizó en las calles neoyorquinas con motivo de Acción de Gracias (parecía una auténtica princesa con el vaporoso vestido que escogió), ha dado una segunda oportunidad a un amor del pasado. Fue en 2006 cuando Mariah, tiene ahora 52 años, contrató por primera vez al bailarín Bryan Tanaka, de 39, para su tour Adventures of Mimi. La diferencia de edad que les separaba no fue impedimento para que se fijaran el uno en el otro y, años después, en 2016 se dieron una oportunidad. Mariah recuperó con Bryan la ilusión tras haber roto su compromiso con James Packer, aunque su historia fue fugaz y duró apenas unos meses (en la siguiente primavera ya habían roto).

VER GALERÍA

Sin embargo, la reconciliación no tardó y desde entonces han seguido juntos, protagonizando una de esas relaciones en las que ha podido más el cariño que las diferencias. Algunas fuentes cercanas apuntan a que su historia es estable y a que él se lleva además muy bien con los hijos de la intérprete, Moroccan y Monroe,de once años, nacidos de su matrimonio con Nick Cannon. Los espectáculos de la diva llevan el sello de su pareja desde hace más de una década pues, de ser uno de sus bailarines, pasó a convertirse en su director creativo y coreógrafo. “Lo que nos conectó en su día fue la admiración mutua” dijo Tanaka en una ocasión a E! News.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Un trabajo gracias al que forjaron una amistad tan estrecha que incluso en su momento despertó los celos de Packer durante su compromiso con la artista. No era extraño que la pareja, que compartía horas de ensayo y actuaciones, aprovechara el tiempo libre para hacer planes en las ciudades que visitaba (hicieron por ejemplo un safari durante un viaje a África y visitaron la Torre Eiffel en París, con otros compañeros). Desde que emprendieron su camino como pareja han sido numerosos los viajes, cenas de Acción de Gracias, San Valentines y reuniones en familia en las que han compartido incluso mesa con el ex de Carey, Nick Cannon. Como se puede comprobar en las imágenes que acompañan estas líneas, Bryan está muy pendiente de su novia, cogiéndola de la mano mientras salen de cenar y ocupándose de sus pertenencias. Una pareja feliz que encara su sexta Navidad.