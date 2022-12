Mariah Carey sorprende al público durante un concierto con un dúo junto a su hija Monroe

Loading the player...

El talento corre por las venas de Mariah Carey y, gracias a uno de sus últimos conciertos, hemos podido descubrir que también por las de su hija Monroe. La pequeña, de 11 años, melliza de Moroccan y fruto de la relación de la cantante con Nick Cannon, se subió al escenario para sorprender al público con sus dotes para la música, y lo hizo vestida de princesa a juego con su madre. No es raro ver a los dos pequeños acompañar a la intérprete de All I Want for Christmas en sus giras, pero sí es la primera vez que tenemos la suerte de oír cantar a uno de ellos. No te lo pierdas, ¡dale al play!

