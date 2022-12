Quién es Sebastián Lletget, el hombre con el que Becky G va a pasar por el altar

Becky G está atravesando un gran momento. En unos días, la cantante de Mayores pondrá fin a un año lleno de éxitos tanto en lo profesional como en lo profesional. La artista estadounidense, de 25 años, anunciaba este 9 de diciembre su compromiso con su novio, Sebastian Lletget, con el que mantiene una relación desde hace seis años y al que muy pronto dará el 'sí, quiero'. El gran amor de la intérprete de Sin pijama es un futbolista, que se ha convertido en la envidia de todos sus fans, al que ahora te presentamos.

El futuro esposo de la estrella de la música es un jugador de fútbol de 30 años que juega como mediocampista en el Football Club Dallas. Su habilidad con el balón es grande y también formado también parte de la selección de Estado Unidos en las categorías sub-17, sub-20 y sub-23, ha sido internacional con el equipo de su país en 13 ocasiones anotando 2 goles.

El deportista que ha robado el corazón a Becky G nació el 3 de septiembre de 1992 en San Francisco, California, pero tiene ascendencia argentina a través de sus padres, Francisco y Sara. Por motivos profesionales, Sebastian se mudó a Inglaterra en 2009 y firmó su primer contrato profesional con el West Ham United FC al año siguiente en septiembre. Sin embargo, no jugó un solo partido oficial en las temporadas 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 de la Premier League inglesa.

La pareja se conoció en 2016, cuando Becky G, cuyo nombre real es Rebecca Marie Gömez, se encontraba en Vancouver grabando Power Rangers. La celestina fue una compañera de rodaje de la intérprete de Fulanito, la actriz británica Naomi Scott, a la que vimos como Jasmin en Aladdin, que fue quien los presentó.

Tras seis años de relación, hace un par de semanas Sebastian y Becky G se comprometían. El mágico momento tuvo lugar en un muelle en Santa Mónica, uno de los sitios favoritos de la pareja, donde el futbolista le hizo la gran pregunta a su chica, quien no dudo ni un segundo en aceptar la proposición que le había hecho su novio.

El futuro matrimonio compartió instantáneas y un vídeo del gran momento con sus seguidores. En las imágenes se puede ver el instante exacto en el que, de manera romántica, Sebastian se arrodilla mientras en su mano porta una cajita con el anillo con el que le pidió a su novia que se casara con él. A ambos se les puede ver emocionados y felices por el paso tan importante que van a dar. "Nuestro lugar para siempre", escribieron junto a las fotos refiriéndose al sitio tan especial en el que le hizo la importante propuesta.

"Una vez tuve un sueño... En ese sueño caminé por el muelle de Manhattan Beach donde tuvimos nuestra primera cita, nuestro primer beso y donde vimos innumerables puestas de sol a lo largo de varias estaciones diferentes en nuestra vida juntos...", así comenzaban las palabras con la que la cantante ha acompañado el vídeo que ha compartido de su pedida de matrimonio.

La artista proseguía explicando cómo vivió aquel instante tan especial. "Cuando llegué al final del muelle, te arrodillaste y me pediste que fuera tuya para siempre... Sebastian, hiciste realidad ese sueño. Fue incluso más puro, más honesto, más emocional, más hermoso de lo que jamás hubiera imaginado que se sentiría. Sí. Un millón de veces sí", explicaba emocionada.

Por su parte, Sebastian también quiso compartir lo que había significado para él. "Te llevé de regreso al lugar donde comenzó nuestro viaje. Este momento me dio emociones que nunca había sentido antes. Emociones para las que no te puedes preparar. No podría haberlo imaginado mejor ni con nadie más que contigo", afirmaba convencido el futbolista.

El precioso anillo de diamante que Sebastian puso en la mano de su chica como símbolo de su compromiso, es una pieza en corte ovalado creado por la gemóloga certificada por el Instituto Gemológico de América de cuarta generación Olivia Landau y The Clear Cut."¡Fue increíble trabajar con Sebastian! Sabía exactamente lo que Becky estaba buscando y quería asegurarse de que fuera absolutamente perfecto para ella", dijo la fundadora y directora ejecutiva de The Clear Cut a ¡HOLA! USA.

Karol G, Lele Pons, Eva Longoria, Carlos Rivera, Anitta, Georgina Rodríguez, Leslie Grace, entre otros felicitaron a la pareja por su compromiso, también el equipo de fútbol en el que milita Sebastian, así como la discográfica de Becky G, les expresaron sus mejores deseos.

La historia de amor entre la cantante y actriz y el futbolista

La relación de Sebastian y Becky comenzó en 2016 gracias a que Naomi Scott, la coprotagonista de Becky G en la película Power Rangers los presentó. La intérprete de Anatomía de un escándalo está casada con Jordan Spence, quien había coincidido con el futbolista durante su etapa en el West Ham.

Al principio ella no estaba interesada en tener una cita, pero al ver a Sebastian en un vídeo cambió de opinión. Su intuición no fallaba, conectaron a la perfección y desde entonces viven un bonito romance en el consideran que la clave es que son amigos además de pareja.

La pareja, dio un pasó más en su relación y en 2019 se marcharon a vivir juntos En más de una ocasión han declarado que no tenían prisa por llegar al altar, que les gustaba disfrutar de cada etapa de su noviazgo, como su mudanza juntos o el crecimiento de sus respectivas carreras profesionales. Ahora, ha llegado el momento y los enamorados muy pronto pondrán el broche de oro a su historia de amor con una boda que se convertirá en todo un acontecimiento.