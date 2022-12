Diego Luna, destrozado, da el último adiós a su padre junto a sus hijos, su novia y su ex, Camila Sodi El pasado 13 de diciembre fallecía el arquitecto y escenógrafo a los 83 años, tal y como informaba la Secretaría de Cultura de México

El actor Diego Luna está pasando por unos momentos muy duros tras la muerte de su padre, Alejandro Luna, el pasado martes, 13 de diciembre. A través de un comunicado, emitido por la Secretaría de Cultura de México, lamentaban la pérdida del arquitecto, escenógrafo y académico, que fue galardonado con la medalla Bellas Artes 2016 y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2001. A los dos días, el propio hijo del iluminador escribía unas palabras al respecto a través de su perfil público: "Ayer despedimos a mi padre de la forma más íntima posible". Ahora, Diego Luna ha roto su silencio y lo ha hecho por medio de un emotivo homenaje póstumo al arquitecto, acompañado por sus dos hijos, Jerónimo (13 años) y Fiona (11 años), su ex Camila Sodi -madre de los jóvenes-, y su actual pareja, Marina de Tavira, además de sus hermanos.

Arropado por sus familiares, Diego Luna reaparecía en el Palacio de Bellas Artes de México para rendir un cariñoso homenaje en memoria de Alejandro Luna. En una ceremonia íntima, el actor -que se encuentra en medio del estreno de su serie, Andor, y por la que está nominado a los Globos de Oro en la categoría de Mejor actor de serie- ha querido recordar a su padre con unas emotivas palabras: "Nosotros hicimos una ceremonia en casa para despedir a mi papá, muy íntima con su familia más cercana, pero necesitábamos hacer esto y agradecemos muchísimo el espacio, que se haya abierto la posibilidad de hacerlo aquí, porque queríamos despedir a mi papá con la familia que él escogió, que son ustedes", iniciaba el discurso el hijo del arquitecto, resaltando el tipo de adiós que se merecía su padre.

"En el teatro le pasó todo, al punto que nos tuvimos que mudar al teatro para poder estar cerca de nuestro papá, también se lo agradecemos, porque el teatro se convirtió en nuestra casa", destacaba. Durante su intervención, Diego leyó un texto de su padre sobre la escenografía en el teatro, comparándolo así con su marcha: "Esa idea de que la escenografía no existe, solamente existe el teatro, se me quedó dando vueltas en mi cabeza y hoy que mi padre, aparentemente no existe, existe el teatro y eso lo contradice, porque si el teatro existe, si ustedes siguen haciendo teatro, mi papá existe, así que sigan haciéndolo, por favor", lamentaba el artista, visiblemente emocionado. Tras sus palabras, era el turno de su hermana María, a quien abrazó en varias ocasiones para encontrar consuelo en estos momentos tan complicados por los que atraviesa la familia.

Tanto la exmujer como la actual pareja del actor estuvieron muy presentes en cada momento del homenaje al escenógrafo y arquitecto, que dejaba este martes un legado inigualable en el sector teatral en México. De hecho, la novia de Diego, Marina de Tavira -que estaba en la primera fila-, tuvo un bonito gesto con el hijo mayor del actor, Jerónimo, con quien se intercambió el asiento para que estuviera más cerca de su padre y así Luna estuviera acompañado por sus dos descendientes. Por su parte, Camila Sodi -exesposa del intérprete, con el que mantiene muy buena relación a pesar de la separación-, también estaba muy pendiente del hijo de Alejandro Luna, así como de los hijos en común con el actor.