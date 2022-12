Melanie Martin, ex de Aaron Carter, recupera la custodia de su hijo tras el fallecimiento del cantante Hasta ahora el pequeño Prince estaba a cargo de su abuela materna

Melanie Martin, expareja del fallecido Aaron Carter, puede respirar tranquila: ha podido recuperar la custodia de su hijo Prince, el niño que tenía en común con el cantante. El representante de la influencer ha explicado en TMZ que el pasado jueves 15 de diciembre se llevó a cabo una audiencia en Los Ángeles y el tribunal consideró a la madre del pequeño "apta" para cuidar a su hijo, otorgándole así su custodia total, que hasta el momento tenía la abuela del bebé de tan solo un año. "Nos dijeron que ella estaba en Nueva York en ese momento, pero su equipo legal la contactó para darle las buenas noticias", ha dicho su abogado al citado medio, donde han asegurado además que la joven está actualmente de camino a California para buscar a Prince. "Está extremadamente feliz y ansiosa por verlo", han añadido.

Desde el pasado septiembre, cuando Aaron se encontraba en un programa de rehabilitación (un programa al que se apuntó por voluntad propia y sin la orden de un juez para que le devolvieran a su hijo), el pequeño Prince estaba a cargo de la madre de su prometida. De hecho, el hermano del integrante de los Backstreet Boys compartió que la orden judicial que ordenaba que su suegra fuera quien tenga la custodia del niño hasta que se solucioarann los problemas de violencia doméstica y consumo de drogas que tenía la pareja.

Desde hace dos años Aaron mantenía una relación de idas y venidas con Melanie Martin, madre de su único hijo. A principios de este año, la prometida del cantante lo acusó de fracturarle tres costillas durante un acalorado enfrentamiento. Sin embargo, el intérprete de I'm all about you negó cualquier acusación de abuso y días después ella confesó en sus perfiles sociales que se había inventado esas afirmaciones porque sufría de depresión posparto. Desde entonces, la pareja vivió varios altibajos en su relación e incluso llegaron a decidir "continuar sus vidas por separado" en alguna ocasión hasta el fallecimiento de Carter.

Tras conocerse la trágica muerte de Carter se ha podido ver a Melanie acudiendo a la vivienda del artista en Lancaster, California, donde fue hallado sin vida. Con gafas oscuras y el gesto un tanto desencajado, ha permanecido en la casa antes de que los restos de Carter fueran trasladados. "Amo a Aaro con todo mi corazón y va a ser difícil criar un hijo sin padre", ha reconocido Martin, que ha segurado en sus perfiles sociales que va a echar de menos los numerosos momentos familiares que pudieron vivir cuando Aaron todavía vivía.