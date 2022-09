Aaron Carter entra en rehabilitación tras perder la custodia de su hijo de 9 meses

Aaron Carter ha confesado que pasa por uno de los momentos más difíciles de toda su vida. El cantante, que es padre de un bebé de 9 meses, ha explicado este martes 13 de septiembre que asiste voluntariamente a un programa de rehabilitación para pacientes ambulatorios con el fin de recuperar la custodia de su hijo Prince. "Es un programa de abstinencia y trabajo con un orientador privado. Hago terapia de grupo, clases sobre paternidad, cursos contra la violencia doméstica, estoy certificado en primeros auxilios y haciendo muchas cosas diferentes a la vez", ha dicho el artista en una vídeollamada con The Sun mientras estaba de compras con su prometida, Melanie Martin. Además, el hermano del integrante de los Backstreet Boys ha compartido que la orden judicial ha ordenado que su suegra sea quien tenga la custodia del niño hasta que se solucionen los problemas de violencia doméstica y consumo de drogas que tiene la pareja.

VER GALERÍA

El precioso mensaje que Nick Carter le ha dedicado a su mujer tras dar a luz

Aunque Aaron Carter también ha afirmado que el periodo de su rehabilitación no es por mandato judicial, ha asegurado que asiste al programa porque quiere que su "hijo vuelva". A principios de este año, la prometida del cantante lo acusó de fracturarle tres costillas durante un acalorado enfrentamiento. Sin embargo, el intérprete de I'm all about you ha negado cualquier acusación de abuso y días después Melanie confesó en sus perfiles sociales que se había inventado esas afirmaciones "falsas" porque sufría de depresión posparto. Desde entonces, la pareja ha vivido varios altibajos en su relación e incluso han llegado a decidir "continuar sus vidas por separado" en alguna ocasión.

Además, Carter también ha negado al citado medio que haya sido adicto a los medicamentos recetados y ha señalado que está buscando ayuda para controlar los "desencadenantes" que lo hacen querer fumar marihuana. "La razón principal por la que me inscribí en el programa Lionrock Recovery es para que me ayudaran con la hierba. Ya no quiero fumar más. Realmente no necesito hacerlo", ha dicho el aristista, que también ha querido dejar claro que cuenta con la licencia medicinal pero que ha "tirado a la basura" todas las plantas y cepas que había estado cultivando. Pero no solo eso, Aaron también ha comentado que parte de tu terapia reglamentada para mantenerse limpio de otras sustancias pasa por estar medicado con fármacos pertenecientes al grupo de las benzodiacepinas, prescritas para tratar la ansiedad.

VER GALERÍA

¡Pura nostalgia! La foto de los Backstreet Boys con la que han celebrado sus 27 años en música

Los fans del artista, que fue todo un icono en la década de los 90, se han mostrado siempre muy preocupados por él, ya que el cantante no ha tenido ningún reparo en mostrar vídeos en sus perfiles sociales bajo la influencia de estupefacientes. "No hay razón para ocultar una adicción. Es mi quinta vez en rehabilitación y me estoy centrando principalmente en mi cuidado posterior. No he tenido recaídas ni nada por el estilo, es solo que hay factores desencadenantes que son importantes en este momento para mí y quiero recuperar a mi hijo", ha concluido Carter.