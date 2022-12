Cher, devastada por la muerte de su madre, Georgia Holt, a los 96 años

"Mamá se ha ido". Con mucha tristeza en el corazón reflejada en sus palabras, así ha comunicado Cher, la famosa cantante de Believe o Strong Enough, la muerte de su madre, Georgia Holt, a los 96 años. La mañana de este domingo, 11 de diciembre, estará señalado en el calendario por la artista como uno de los días más dolorosos de su vida. Y es que, la intérprete de Burlesque está devastada tras anunciar la triste noticia por la marcha de su madre, con la que mantenía una estrecha relación. Por el momento, no ha trascendido el motivo del fallecimiento de la cantante, actriz y compositora.

Era la propia Cher, de 76 años, la persona encargada de comunicar la muerte de su madre en la mañana de este domingo, y lo ha hecho a través de Twitter: "Mamá se ha ido", lamentaba, acompañando a sus palabras con un emoticono de una cara triste, relfejando así la tristeza que siente por dentro al decir adiós a su progenitora. Al poco tiempo de su publicación, amigos, compañeros y seguidores le han querido mandar sus condolencias a través de emotivos mensajes de apoyo y fuerza para que le ayude a afrontar la pérdida de Georgia Holt. La relación que mantenían Cher y su madre siempre ha sido muy estrecha. De hecho, su progenitora ha sido la estrella que le ha guiado en el camino del éxito en toda su trayectoria musical. "¡Qué mamá tan espléndida era! Amar, en las buenas, en las malas; una madre que comparte el viaje de la vida con su hija es un regalo, un tesoro de riquezas fantástico, solo para encontrarse cara a cara con una pérdida tan trágica. Se supone que los cuentos de hadas duran para siempre...", le escribía la actriz y escritora Jewel Shepard.

El triste comunicado ha llegado meses después de que la artista internacional anunciase a sus seguidores que su madre había sido hospitalizada a causa de una neumonía, lo que hacía entrever que Georgia Holt ya padecía problemas de salud: "Mamá ha estado enferma de vez en cuando. Acaba de salir del hospital y tenía neumonía", escribía por aquel entonces Cher, que añadía: "Está mejorando". Al día siguiente de que eso ocurriese, la estrella estadounidense agradecía a sus fans sus oraciones y les contaba que su madre estaba de vuelta en casa: "El hogar es la mejor medicina para ella", decía en su momento. Sin embargo, y a pesar de esa última hospitalización, Cher siempre había mantenido la esperanza de que se recuperase por completo para continuar disfrutando de la vida juntas.

¿Quién fue Georgia Holt?

Al igual que Cher, Georgia Holt también fue una cantante aclamada en su época. Nacida en 1926 en Arkansas, comenzó su carrera musical muy pronto, concretamente a los 10 años, y participó en concursos de belleza y en varias series de televisión. Uno de sus últimos proyectos se llevó a cabo en 2013, con su inesperada aparición en el largometraje Dear Mom, Love Cher, en el que Cher homenajeaba así a su madre por toda su trayectoria profesional. Además, durante ese mismo año, y a la edad de 86, Georgia publicó su primer álbum country, Honky Tonk Woman, grabado hacía más de 30 años, en 1980. En cuanto a sus relaciones sentimentales, la actriz se casó y se divorció en varias ocasiones, hasta seis veces. Fruto de sus amores nacieron Cher -cuyo padre fue John Sarkisian, de origen armenio y el primer marido de Holt-, y Georganne LaPiere -hija en común con Gilbert Hartmann LaPiere-.