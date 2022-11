Cher defiende su relación con Alexander Edwards, un controvertido productor 40 años menor

Las últimas imágenes de Cher caminando de la mano con Alexander Edwards ha generado una gran expectación por el controvertido pasado amoroso del productor musical. También ha llamado la atención la diferencia de edad que existe entre ellos, y es que la cantante de Believe o Strong Enough tiene 76 años mientras que su nueva pareja tiene 36, es decir, se llevan exactamente cuatro décadas. "El amor no entiende de matemáticas", reaccionaba la artista americana a los comentarios en un mensaje que posteriormente ha borrado.

La ganadora de un Grammy, tres Globos de Oro y un Oscar ha confirmado estar ilusionada al lado del exmarido de la modelo Amber Rose. Lo ha hecho compartiendo una foto de Alexander acompañada de un emoticono de un corazón. Junto a la imagen ha indicado: "eso era antes, esto es ahora". Una frase con la que podría referirse a los problemas que ha tenido el productor en sus anteriores relaciones. Además, ha explicado que son felices y no molestan a nadie y que los haters van a odiar sin importar el por qué. También ha hecho suya una lección de Sogyal Rinpoche, maestro tibetano, quien consideraba que "algunas personas se encuentran, otras se reconocen".

Entre Cher y Alexander parece haberse producido un auténtico flechazo que no se ha hecho público hasta hace unas horas, cuando eran fotografiados llegando a Malibú tras una cita para dos en el restaurante Craig's de Los Ángeles. Su entorno, sin embargo, sí estaba al tanto de la relación. De hecho, la familia de la cantante ya ha conocido a su nueva pareja, quien la trata como a "una reina". Sus caminos se cruzaron el pasado mes de septiembre durante la Semana de la Moda de París, donde ella fue una de las grandes protagonistas al desfilar, y en estas semanas se han vuelto inseparables.

La protagonista de Burlesque o Mamma Mia! Here We Go Again tiene claro que apuesta por su relación y se basa en lo que conoce del productor de la discografía Def Jam Recordings, no en lo que dicen. De hecho, cuando algunos fans han puesto en entredicho las intenciones de Alexander, ella ha respondido tajante: "Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre me he arriesgado... Es como soy", ha dicho, añadiendo que no nació ayer y que lo único que sabe con certeza es que "no hay garantías".

Sus anteriores relaciones

AE Edwards, como se le conoce, es padre de un niño de tres años llamado Slash, cuyo nombre es un homenaje al exguitarrista de los Guns N' Roses. El pequeño nació durante su relación con Amber Rose, quien a su vez estuvo casada con el rapero Wiz Khalifa y compartió su vida con Kanye West. En agosto de 2021, y tras haber comenzado en 2018, el noviazgo finalizó. La modelo dijo que estaba cansada de las infidelidades y sostuvo además que había descubierto que el padre de su hijo la había engañado con doce mujeres. Él lo admitió públicamente. Por su parte, Cher tiene dos hijos mayores: Chaz Bono (nacido en 1969 durante su matrimonio con Sonny Bono) y Elijah Blue Allman Sarkisian (nacido en 1976, durante su matrimonio con Gregg Allman).