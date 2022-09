La difícil infancia de Becky G que casi acaba con su éxito

Becky G reapareció en el mundo de la música en la era post Mi Gente y Despacito pero esa "nueva" artista con tanto talento era la estrella detrás del tema de los años 2010 Shower. Ahora, para conocer la historia de esta cantante de 25 años hay que ser consciente de que lleva toda su vida luchando por su arte, incluso cuando la industria internacional no era tan atenta con los temas en español. Nació en California de padres mexicoamericanos, pero en su casa dejó de hablarse castellano debido a unos problemas de salud de su hermano. Alex nació cuando Becky tenía cuatro años y pronto le diagnosticaron trastorno del espectro autista y craneosinostosis, así que los médicos les recomendaron que escogieran un solo idioma para hablar en casa y escogieron el inglés.

En la crisis de 2008, la familia de Becky G perdió su hogar cuando ella tenía solo 9 años. Sufrió bullying, así que dejó de ir al colegio para trabajar y continuar su educación en casa, momento en el que decidió probar suerte como actriz y cantante. Vivían en el garaje de sus abuelos, y a los 15 años se convirtió en la principal fuente de ingresos de la familia: "Me convertí en la confidente emocional de mis padres", admite la artista en una entrevista con Teen Vogue, en la que asegura que pasó un proceso en el que se invertieron los roles en casa y tuvo que aprender a comportarse como una adulta cuando aún era una niña.

La carrera de Becky, cuyo nombre completo es Rebbeca Marie Gomez, no comenzó con Shower, su mayor éxito hasta que diera el paso de cantar en español. Después de varias apariciones en televisión y tras mostrar su talento en YouTube, firmó un contrato con el productor Dr. Luke, que ha trabajado con artistas como Ke$ha, Avril Lavigne, Nicky Minaj, o P!nk. Junto a él hizo sus primeras colaboraciones, que puntaban alto desde el principio porque participó con Will.I.Am en una canción que saldría en la película de Hotel Trasylvania. Después de dos años preparando un álbum, lanzó el tema que la catapultó a la fama y que originalmente estaba escrito para Katy Perry, Shower. "La lección que aprendí es que la canción era más grande que yo. Cualquiera podría haberla cantado pero tuve suerte, me llevó a muchos sitios y ahora por fin puedo disfrutarla", explica.

A pesar de que su éxito fue abrumador e hizo que otros de sus temas parecieran fracasos, se fue de gira con Demi Lovato, Katy Perry y un todavía bastante desconocido J Balvin. Siguió colaborando con diferentes artistas y trabajando en el estudio, esperando que llegara de nuevo su momento de triunfar. En este tiempo llegó a probar suerte en el cien también con Power Rangers, pero no hizo mucho ruido a pesar de ser una película tan inclusiva que uno de los protagonistas estaba en el espectro autista, como el hermano de Becky G, Alex... pero todo ocurre por algo, porque ese año le esperaba algo mucho más grande. En julio se estrenó Mayores, con Bad Bunny, y en cuestión de días se convirtió en el número uno de las listas de todos los países de habla hispana. El comienzo de un nuevo capítulo para ella. "Gracias a Dios que puedo hablar en otro idioma porque estaba en un momento de mi carrera en el que me sentía atada a un barco que su hundía. Da pánico pensar que a los 18-19 años tu carrera ha terminado. Que es el final de lo que has hecho durante toda tu vida", comparte.

VER GALERÍA

Los problemas legales con Dr. Luke

Sobre los años en los que su carrera musical pasó a un segundo plano, Becky asegura: "Los contratos habituales en la industria tenían entonces un aspecto diferente a los que tienen ahora", insinuando que eran opacos y difíciles de entender para gente con poca experiencia. La cantante llegó a denunciar a una empresa de Dr. Luke por considerar que sus trabajos publicitarios impedían que continuara con su carrera musical, aunque poco después retiró la demanda sin especificar públicamente los motivos.

Cabe señalar que Dr. Luke se enfrentó a sus propios problemas legales, y de severa gravedad, cuando Ke$ha le denunció en 2014 por agresión sexual, acoso, violencia de género, abuso y violación de las prácticas de negocios de Califonia durante su relación profesional de una década.