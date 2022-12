¡Sorpresa! Becky G se compromete con su novio, el futbolista Sebastian Lletget

El 2022 llega a su fin con una noticia inmejorable para Becky G: ¡se ha comprometido!. La cantante americana, toda una estrella del pop que no deja de cosechar éxitos a nivel profesional, va a dar un paso más en su relación con el futbolista Sebastian Lletget, con el que mantiene una sólido noviazgo que comenzó hace seis años. Han sido los propios protagonistas quienes han compartido la felicidad que sienten y han mostrado imágenes de cómo ocurrió ese mágico momento que marca un antes y un después en su historia de amor.

VER GALERÍA

-La difícil infancia de Becky G que casi acaba con su éxito

-Del ritmo de Becky G a los bailes de Edurne, las anécdotas de la antesala de los Grammy Latinos

"Nuestro lugar para siempre", han dicho junto a varias instantáneas en las que se puede ver al jugador del Football Club Dallas, de 30 años, entregando un anillo a la intérprete de Amantes, Sin pijama, Mayores o Fulanito, de 25 años. La pedida se produjo en un muelle, con el mar como telón de fondo, un enclave que parece tener mucho significado para ellos. Además, muestran la secuencia completa de la pedida, incluyendo un efusivo abrazo y a Becky G enseñando orgullosa a la cámara la joya que luce a partir de ahora en su mano izquierda. Curiosamente, ambos conectan sus looks con cazadoras de cuero de color negro.

Las felicitaciones no se han hecho esperar. Familiares, amigos y compañeros de profesión de Rebbeca Gomez, como se llama la artista, han trasladado a la pareja los mejores deseos para esta nueva etapa en la que se preparan para convertirse en marido y mujer. "Felicidades guapa", ha exclamado Eva Longoria; "Felicidades Becky. Muchas bendiciones para los dos", ha dicho Carlos Rivera, que se ha casado este mismo año; "Ohh felicidades", ha puesto Georgina Rodríguez, con la que coincidió en los Grammy Latinos; "Fiesta, fiesta, fiesta. OM G mami. Que todas las noches sean de boda y que todas las lunas sean de miel", ha indicado Karol G.

VER GALERÍA

Los primeros pasos de su relación

Los caminos de Sebastian y Becky se cruzaron en 2016 gracias a unos amigos comunes. La cantante protagonizó la película de los Power Rangers junto a Naomi Scott, que fue precisamente quien los presentó. No en vano, la actriz está casada con el jugador Jordan Spence, que fue compañero de Lletget. Al principio ella no estaba interesada en tener una cita, pero al ver a Sebastian en un vídeo cambió de opinión. Su intuición no fallaba, conectaron a la perfección y desde entonces viven un bonito romance en el consideran que la clave es que son amigos además de pareja. "Por nuestras carreras a veces las cosas pasan tan rápido en nuestras vidas, y creo que para mí esto es algo tan especial que quiero disfrutar cada una de las etapas. Así que no hay prisa", decía en HOLA! USA en 2019 al ser preguntada si tenían planes de boda.

-Becky G y su divertida batalla de baile con un grupo de flamenco en Sevilla

Hace solo unas semanas, durante un acto público al que acudían juntos, Becky G remarcaba que no es lo mismo enamorarse que permanecer enamorado, como lo están tanto Sebastian como ella. Además, explicaba en People que en estos seis años que llevan compartiendo sus vidas, todo es nuevo y se desarrolla con naturalidad. "Estamos aceptando los cambios que están ocurriendo en nuestras vidas, dentro de nosotros mismos y apoyándonos unos a otros en eso. No fuerzo las cosas", aseguraba la cantante, que tiene también su propia firma de cosmética.