El cantante Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya son marido y mujer

Después de varios meses de rumores sobre su vida sentimental y un viaje por Europa en el que fueron recibidos por el Papa Francisco, se ha conformado que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se han casado. Llenos de emoción y felicidad, la pareja compartió hace unos meses una fotografía que recogía el momento en el que el máximo representante de la iglesia católica les otorgaba su bendición, lo que hizo pensar a todos sus seguidores que el cantante y la modelo se habían dado el 'sí, quiero'. Ahora, la también presentadora ha confirmado en el programa Venga la Alegría (Azteca TV) lo que todos querían escuchar: sí ha celebrado su boda con el intérprete de Recuérdame. "Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. De verdad estoy muy contenta, creo que hay cosas como el amor y la felicidad que no se pueden ocultar", ha expresado ella en el espacio televisivo junto a sus excompañeros.

A pesar de que la boda se ha celebrado en la más estricta intimidad, tal y como ellos llevan su relación, Cynthia ha explicado en el programa que a la ceremonia sí que acudieron sus padres y los de Carlos. "Fue como tenía que ser, con las personas que tenía que ser en ese momento, y fue un sueño… No voy a dar los detalles porque somos bastante discretos en ese tema, pero sí quería contarles y compartirles que sí, estamos felices, en la mejor etapa de nuestras vidas", ha dicho la modelo, que ha zanjado además los rumores sobre un posible embarazo diciendo que por ahora no se van a convertir en padres.

"Todavía no, también creo que hay cosas que se tienen que compartir y no, pero no estoy embarazada. Se los digo con todo el corazón al público, que yo sé que nos aman, que me quieren tanto y que se emocionan cuando ven que estoy un poquito abultada, yo les digo 'es una panza normal'", ha asegurado Cynthia, que también ha hablado del bonito y emocionante instante que fue poder conocer al Papa Francisco. "Además recibir esa bendición, yo creo que nos va a acompañar toda la vida, son de esos momentos mágicos que se quedan para siempre. Fue un momento hermoso, lo soñábamos y nos dio unas palabras súper bonitas", ha añadido.

Después de que Cynthia confirmara a los que fueran sus compañeros de programa la buena noticia de su enlace, los colaboradores le tenían preparado una bonita sorpresa en forma de vídeo. "Sé que este es un día muy importante y muy especial para ti en este cierre de un ciclo que te ha llenado de muchísimas alegrías. Lo que viene sé que es igual o más importante todavía porque viene del corazón, del alma y del amor. Eres la mejor persona del mundo", le ha dicho su marido, quien también ha confesado lo orgulloso que está de ella y de toda su carrera.