¿Se ha casado Carlos Rivera? Los rumores de boda se disparan por una imagen con el Papa

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se encuentran viviendo uno de sus momentos más dulces como pareja. Los novios están disfrutando de un viaje por Europa, y durante su parada en Roma, han hecho una de las visitas más significativas en Ciudad del Vaticano, donde han sido recibidos por el Papa Francisco. Llenos de emoción y felicidad, la pareja ha compartido con su comunidad la fotografía que recoge el momento en el que el máximo representante de la Iglesia católica les otorgaba su bendición. Una curiosa imagen que ha hecho pensar a mucho de sus seguidores que la pareja se ha dado el "sí, quiero" en el más absoluto de los secretos, ya que la actriz lucía en esta ocasión un vestido blanco, algo que, por protocolo, solo le está permitido a las reinas católicas y a las mujeres recién casadas que buscan que su matrimonio sea bendecido y para ello deben acudir con su traje de bodas.

No es de extrañar que la pareja de artistas hubiera dado este paso tan importante sin hacerlo público, ya que en los seis años que llevan como novios si hay algo que ha caracterizado la relación ha sido la gran discreción que han guardado en torno a todo lo referido a su vida personal. Esta no es la primera vez que se ha especulado sobre un posible paso por el altar y el propio intérprete de Recuérdame bromeaba este año sobre el asunto en el programa mexicano Ventaneando. "Estamos muy felices y agradecemos a Dios todos los días por estar juntos, por habernos encontrado, pero igual ya nos hemos casado y no se enteraron, ¿quién sabe?", eran las palabras con las que el vocalista ponía un toque de humor a los constantes rumores a los que se tiene que enfrentar y que ahora cobran más fuerza que nunca.

Con boda o sin ella, lo que está claro es que ambos son inseparables y esta escapada les permite desconectar de sus apretadas agendas de trabajo, ya que también triunfan en el terreno laboral. Se conocieron en 2005 en el talent show La Academia, que les supuso su primer paso a la fama y donde el vocalista resultó ganador. Aunque en un principio eran competencia, fuera de las cámaras forjaron una bonita amistad que, con el paso de los años, desembocó en amor. Todo este tiempo han crecido y madurado juntos. A sus 36 años, Carlos tiene una de las carreras más asentadas en el panorama musical robando corazones con sus románticas melodías, a la vez que ejerce de jurado en programas tan populares como Quién es la máscara, la versión mexicana de Mask Singer, o La Voz. Por su parte, Cyhthia, que tiene 38 años, es una de las presentadoras más famosas de la pequeña pantalla de su país con el espacio de entretenimiento Venga la alegría, que cosecha grandes datos de audiencia.