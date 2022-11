Raúl Arévalo cumple 43 años enamorado y con un sueño por cumplir

Puede que no todo el mundo lo recuerde, pero tras el fenómeno Compañeros (aquella serie protagonizada por Antonio Hortelano y Eva Santolaria) hubo una segunda generación de actores que intentó reeditar el éxito de las primeras temporadas, ya sin gran parte de sus primeros protagonistas. De aquella hornada de actores fue Raúl Arévalo. Veintiun años después de la serie, Raúl no solo es un reputado actor, sino también un excelente director que incluso ha ganado un Goya en este apartado -actualmente podemos ver su trabajo dirigiendo a su propia pareja, Melina Matthews, en un capítulo de la serie Apagón-. Aquel veinteañero cumple hoy 43 años y lo ha conseguido casi todo, pero aún persigue un sueño: el de ser padre.

Se conocieron hace ocho años… pero entonces no pasó nada

Raúl conoció a Melina Matthews en 2014, cuando ambos rodaban Negociador, una película de Borja Cobeaga. Sin embargo no pasó nada entre ellos, ya que ambos tenían pareja. En 2015 iniciaron una relación que dura ya ocho años. Se han convertido en una de esas parejas del panorama nacional que destacan por su estabilidad pero también por su discreción. En diciembre del año pasado, promocionaba El lodo, un drama que coprotagonizó junto a Paz Vega (otra de las actrices que puede presumir de una larga y sólida relación amorosa). Allí confesó su deseo de ser padre, aunque también reconocía que el trabajo te engulle y que para apostar por ese sueño necesita hacer un parón profesional.

De momento, ese parón no parece cercano: Melina y él han trabajado juntos en Apagón (no es la primera vez que están juntos en un proyecto), y la actriz acaba de terminar de rodar A Town Called Malice, una serie británica. Raúl, por su parte, ha estrenado Santo, una serie de acción junto a Greta Fernández y ya tiene dos nuevos proyectos en marcha: She Loves You, un filme ambientado en los años 60 junto a Paco y María León, y Predeterminados, una cinta de suspense cuya trama nos recuerda un poco a Bullet Train, el último éxito de Brad Pitt. En Predeterminados lo veremos junto a Hugo Silva, con quien ya coincidió en Los amantes pasajeros, de Pedro Almodóvar, y con Luisana Lopilato.

Ser padres, cuestión de tiempo

Si hay algo que une a Raúl y a su chica es el hecho de que ambos son actores, lo que hace que empaticen especialmente cuando uno de los dos está metido en un rodaje y se compañan al otro en cuantas promociones o alfombras rojas se presenten. Más aún si como en el caso de Apagón trabajan juntos (aunque eso implique llevarse obligaciones a casa). Así las cosas, ambos tienen que coordinar muy bien sus agendas si quieren parar para cumplir su deseo de aumentar la familia. No sabemos si Melina se ha pronunciado últimamente al respecto, pero imaginamos que será algo deseado por los dos. Ahora toca buscar el momento adecuado y, quién sabe, quizá ocurra antes de lo que imaginamos. ¿Pedirá Raúl ese deseo hoy al apagar las velas de la tarta?

