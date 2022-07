 ‘Voy a pasármelo bien’: las claves de la comedia romántica que no se perderán los fans de Hombres G

Voy a pasármelo bien es uno de los temas más conocidos de la banda madrileña Hombres G que arrasó en los 80, liderada por David Summers. También dio título a su quinto álbum de estudio. Pero sobre todo, es el nombre de la película que no vas a querer perderte este verano. Se estrena el 12 de agosto y no, los Hombres G no son sus protagonistas físicos, pero la película está construida con su música, en un ambicioso proyecto que llevan acariciando desde hace dos años. Te lo contamos todo sobre ella.

Dos líneas temporales

Para empezar, la historia está contada en dos líneas temporales: en la primera, que transcurre a finales de los 80, seguimos la vida de un grupo de amigos encabezado por David y Layla, a quienes acompañan, entre otros, Paco. En la primera trama, todos ellos estudian 8º de EGB en Valladolid y adoran a los Hombres G; se pasan el día cantando sus canciones y metiéndose en líos. Además de gustarles su música, David y Layla están enamorados en secreto el uno del otro. Pero los intentos de David por tener algo más fracasan por culpa de los pésimos consejos que le da el resto de la pandilla, entre ellos, Paco.

La segunda línea temporal nos trae a la época actual. Layla es una directora de cine de éxito, que ha llegado a ganar un Oscar, y David… Bueno, David ha tenido una vida bastante más anodina. Cuando ella viaja a su ciudad natal para recibir un homenaje, pasará junto a su amor de infancia toda una semana. Durante esos días, ambos podrán comprobar, con la compañía de Paco y el resto de la pandilla, que los niños que fueron no han desaparecido del todo.

Tres protagonistas de excepción

Como hay dos líneas temporales, veremos a los protagonistas en la preadolescencia y en la cuarentena. Raúl Arévalo pone la piel a David, el eterno enamorado de Layla. Esta está interpretada por la mexicana Karla Souza (Cómo defender a un asesino). Por último, Dani Rovira (Ocho apellidos vascos) es Paco, el contrapunto cómico en esta historia. A los tres protagonistas de niños los interpretan, respectivamente, Izan Fernández, Renata Hermida Richards y Rodrigo Díaz.

La música de los Hombres G como telón de fondo

En la década de mayor éxito de la banda, Manuel Summers, padre del vocalista, David Summers, los dirigió en sendas películas, Suéltate el pelo y ¡Sufre, mamón! (ambas, como en este caso, son títulos de canciones del grupo). Pero Voy a pasármelo bien no los tiene a ellos en el reparto (salvo sorpresa de algún cameo, que no es descartable), sino a un grupo de amigos fans de la banda. Por supuesto, no faltan las coreografías al ritmo de sus temas más populares. Aquella música no solo llenó estadios hace ya casi 40 años: es que celebrities como Paula Echevarría siguen acudiendo a sus conciertos a disfrutar, tantos años después.

Un director experto en comedia, musicales… y en tramas románticas

Tras las cámaras está David Serrano, uno de esos genios de la comedia. Guionista de, entre otras, El otro lado de la cama, ha dirigido (y escrito) Días de fútbol, y también está detrás de musicales como Hoy no me puedo levantar o la adaptación al español de Billy Elliot. Voy a pasármelo bien cuenta con el sello de calidad de un cineasta que sabe entretejer con inteligencia la comedia y el romanticismo con números musicales que no nos van a dejar indiferentes.

Sabor a los años 80

Y por supuesto, lo que también hará que queramos correr a verla es ese aroma a los años 80 que se traduce no solo en la música de Hombres G, sino también en la manera de vestir, en los referentes culturales de la época, en la manera de divertirse o de comportarse… Una película hecha para todos, pero que los nostálgicos de aquella época, que crecieron escuchando a David Summers y compañía, disfrutarán el doble.