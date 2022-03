Paz Vega y Orson Salazar celebran dos décadas juntos y se rodean de más estrellas en una gran fiesta

Paz Vega y Orson Salazar tienen mucho que celebrar, sobre todo las dos décadas que llevan construyendo una historia de amor que no se resquebraja por mucho que pase el tiempo. "A veces pienso que te quiero más de lo que te he podido demostrar", le ha dicho el empresario venezolano a su mujer con gran romanticismo en este día tan importante y señalado para ambos. "Pero bueno, de repente ya son 20 años juntos y pretendo seguir haciendo todo lo que pueda", añadía el marido de la actriz a unas palabras cargadas de ternura, que rápidamente y como no podía ser de otra forma ha tenido contestación por parte de su esposa. "Amándote... A por otros veinte caminando juntos... no me sueltes nunca", le decía la actriz sevillana con un mensaje no menos emotivo que el de su marido, dejando claro que su único deseo es que puedan envejecer el uno al lado del otro.

La pareja, que se casó en 2002 en un enlace celebrada en Caracas, tiene tres hijos que son los auténticos reyes de la familia: Orson Jr., Ava y Lenon, de 15, 13 y 12 años respectivamente. El aniversario de boda del matrimonio ha coincidido con una fiesta organizada por el propio esposo de Paz Vega a través de su empresa de eventos Bulubú, que se aliaba con el Festival de cine de Málaga para organizar una velada llena de glamour. Conocidos actores y actrices se daban cita el sábado por la noche en el Soho Boutique Castillo de Santa Catalina de la ciudad andaluza, donde se producía el encuentro que festejaba la apertura de un certamen que este año cumple su vigésimo quinta edición. El entorno histórico de esta antigua fortaleza del siglo XVII, actualmente reconvertida en hotel de lujo, acogía el cóctel al que asistieron más de doscientos invitados.

Por allí veíamos a personalidades de la industria y reputados profesionales del medio como el productor Eduardo Campoy, quien compartía mesa con la presentadora Cayetana Guillén Cuervo; a los reconocidos intérpretes Carlos Bardem, Vanesa Romero, Rubén Cortada, Daniel Guzmán, Ángela Cremonte o Silvia Marty, entre muchos otros; también a la peruana Stephanie Cayo, pareja de Maxi Iglesias, vestida de rosa contrastando con María León, que iba espectacular de rojo; o a los anfitriones Orson Zalazar y Paz Vega posando muy sonrientes junto a Miguel Ángel Muñoz e Itziar Castro respectivamente. En palabras del director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, había sido una noche para recordar "sobre todo por la diversidad de los asistentes, cada uno en un momento especial y único de sus trayectorias artísticas", afirmaba sobre una cita que cumplió con las expectativas.

