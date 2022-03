¡Baby boom en Málaga! Ángela Cremonte y Miren Ibarguren presumen de embarazo en la alfombra del Festival

La alfombra roja del Festival de cine de Málaga ha estado este fin de semana llena de nuevas alegrías, profesionales y personales. Han sido las actrices Ángela Cremonte ('Las chicas del cable'), y Miren Ibarguren ('La que se avecina') las que han puesto la nota más brillante del certamen, luciendo con una gran sonrisa sus embarazos ante los fotógrafos. Madres primerizas las dos, las actrices han posado por primera vez embarazas con dos looks llenos de elegancía. Miren se ha decantado una vez más por el negro absoluto mientras que Ángela, ha elegido un espectacular diseño de Olivia Baglivi con estampado floral y transparencias, también rematado por el negro de fondo.

VER GALERÍA

Mirem anunció el pasado mes de febrero a sus seguidores la feliz noticia de que estaba embarazada por primera vez haciendo gala de su talento para la comedia con la divertida frase de “me han echado veneno, desliza para ver al culpable”, aludiendo a la nueva barriga que lucía en la foto que quiso compartir. Tras nueve años de relación con el productor y guionista Alberto Caballero, la pareja ha decidido formar una familia. Demuestran compartir amor y trabajo con gran éxito y estabilidad, sin embargo todavía no piensan en pasar por el altar.

-¡Está embarazada! Miren Ibarguren espera su primer hijo con Alberto Caballero

La actriz de ‘La que se avecina’ llegaba al certamen este sábado para presentar ‘El Test’, un nuevo título que rodó a las órdenes de Dani de la Orden junto a Blanca Suarez y Carlos Santos, antes de quedarse embarazada. La cinta, que compite en la sección oficial de esta vigesimoquinta edición del Festival, está basada en una obra de teatro del mismo nombre escrita por Jordi Vallejo, que reflexiona sobre el poder del dinero para corromper. “He podido desplegar todas esas partes de un personaje que no se ven pero acaba teniendo, viendo como corromperse con el dinero" comentaba la actriz sobre su interpretación en la película. La actriz encarna a una mujer que describe como "absolutamente involucrada con ayudar al mundo exterior, pero que no se ayuda nada ella misma"

VER GALERÍA

Ángela Cremonte también eligió su perfil público para hacer partícipes a todos sus seguidores de la feliz noticia de que espera la llegada de una niña “traigo una reina, hermanas”, revelaba junto a una romántica foto en bañador en la que lucía su embarazo, esa fue su forma de celebraba el día de la Mujer el pasado ocho de marzo. Ahora de estreno en el Festival de Cine de Málaga, Cremonte reconoce que para ella “venir a Málaga es siempre un regalo y celebrar el cine español también” Pendiente del estreno del nuevo trabajo de terror de Jaume Balaguero, ‘Venus’, que rodó el pasado mes de noviembre, la actriz ha lucido embarazo por primera vez en esta alfombra roja.

VER GALERÍA

-Ángela Cremonte y Yon González han roto

Allí la madrileña, que triunfó en televisión con títulos como ‘Gran Reserva’, ‘Amar es para siempre’, ‘Mentiras’, ‘Las chicas del cable’ o más recientemente, “Feria:la luz más oscura”, ha confesado que está “muy contenta y tranquila, viviéndolo todo con mucha tranquilidad y muy feliz''. Ser madre es su nuevo reto ahora y así lo afronta: “A cualquiera le impone convertirse en madre pero se trata de la vida. He anunciado el sexo en mi perfil y ya tengo nombre pero eso me lo reservo para mi”. Siempre discreta a la hora de hablar de sus relaciones amorosas, no se le conoce pareja desde que rompiera con el actor Jon Gonzalez en 2018 y preguntada por el padre respondía con sonrisa evasiva “todos con muchas ganas y muy contentos”

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.