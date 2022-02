¡Está embarazada! Miren Ibarguren espera su primer hijo con Alberto Caballero

¡Miren Ibarguren y Alberto Caballero van a ser padres! La pareja está esperando su primer hijo, que nace fruto de un amor que va ya para nueve años. La actriz y el creador de La que se avecina han anunciado con emoción la gran noticia y, como no podía ser de otra forma, también lo han hecho con ese toque de humor que tanto les caracteriza. "Hola, me han echado el veneno", comienza diciendo la intérprete vasca para comunicar la buena nueva. "Desliza para ver al culpable", dice a continuación sobre la imagen en la que aparecen ambos en actitud romántica. No han sido pocos los que han querido felicitarles por el bebé que traerán al mundo, entre ellos amigos y compañeros de profesión muy conocidos para el público. "¡Enhorabuena!", les dicen con cariño actores como Fernando Tejero, Pablo Rivero, Fernando Guallar y Ernesto Sevilla, así como las actrices Rossy de Palma, Natalia de Molina, Marian Hernández, Belén López, Irene Arcos, Belinda Washington o Pepa Rus.

Miren Ibarguren protagoniza 'Supernormal', la nueva serie del creador de '8 apellidos vascos'

VER GALERÍA

"Me muero, ¡qué ilusión, por dios!", exclama Eduardo Casanova, quien durante años trabajó con la futura mamá en la mítica e inolvidable sitcom Aída. También el humorista Dani Martínez o el modelo Jon Kortajarena, entre otros les han transmitido sus mejores deseos para el bebé que traerán al mundo. Miren Ibarguren es una las actrices más solicitadas del panorama nacional y no para de trabajar, aunque muy pronto tendrá que tomarse un merecido y necesario descanso según avance su estado de gestación y posteriormente dé a luz. Entre sus últimos proyectos, están la serie Todos mienten en Movistar+ o la comedia Papá o mamá que se estrenó el pasado diciembre en cines. Durante la promoción de la película que protagoniza junto a Paco León, Miren pasó por El Hormiguero y confesó algo muy divertido y personal que tenía que ver con su "obsesión" por personajes como la reina Isabel II de Inglaterra o la estrella de Hollywood Nicolas Cage.

Miren Ibarguren abandona la obra teatro 'Misión Florimón' y es sustituida por Vanesa Romero

VER GALERÍA

"Me ha pasado en la pandemia y tengo todo tipo de merchandising de ella, hasta un cartón pluma en casa con su figura y a tamaño natural", decía sobre la soberana británica. "Pero un día estaba enredando en internet y vi que él tenía muchísimas cosas sin venir a cuento. Por eso lo cambié", revelaba. "Yo no sé si él lo sabe", añadía Miren sorprendida con todo lo que había encontrado en la red sobre el protagonista de Ghost Rider o La Roca. Entonces Pablo Motos sacaba una bolsa que la actriz había llevado al programa con varios objetos relacionados con su ídolo, un momento que dejaba a todos boquiabiertos: "Mirad. Esto es una mascarilla con su cara. Pues quizá no parezca, pero lo es", contaba mientras se la colocaba en el rostro. Después, la intérprete mostraba algo que "regala mucho" y que no dejaba indiferente a nadie. "Esto es una funda de cojín, pero si haces así a las lentejuelas, sale la cara de Nicolas Cage", enseñaba ante las risas de todos los presentes.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.