La gran noche que le espera a Raphael en la gala de los premios Billboard Latinos

Raphael pronto sumará un premio más a su laureada trayectoria. El cantante de Soy Aquel, Escándalo y Digan lo que digan recibirá un galadón a su trayectoria artística en los premios Billboard de la Música Latina, que se celebrarán el 29 de septiembre en Miami. El niño de Linares, como fue apodado al comienzo de su carrera, actuará en esta entrega de premios que tendrá lugar en el Watsco Center de Miami, Florida.

A punto de cumplir 80 años y después de una impecable carrera de más de 60 años sobre los escenarios, Raphael está feliz por este nuevo reconocimiento. El veterano artista está a punto de lanzar su próximo disco, Victoria, que contiene once temas del compositor Pablo López, uno de cuales estrenará cuando reciba el Billboard Latino. El intreprete cantará De tanta gente, de su nuevo disco que saldrá el próximo 18 de noviembre. En este homenaje, Raphael estará acompañado por el malagueño López, de quien ha dicho que es el heredero de la balada romántica. Así mismo, Alejandra Guzmán, CNCO y Ángela Aguilar subirán al escenario para interpretar un popurrí de los más grandes éxitos del españo, que incluyen Mi Gran Noche, Estar Enamorado, Como Yo Te Amo, Que Sabe Nadie y Escándalo

Aprovechando su viaje a esta entrega de premios Miami, el artista visitará en octubre y noviembre Estados Unidos y México ante de presentar su nuevo álbum. Al recibir el Billboard Latino a toda su trayectoria, se une a una lista de artistas que han recibido esta distinción, entre ellos Andrea Bocelli, Armando Manzanero y Carlos Santana.

Raphael es uno de los artistas españoles más queridos y uno de los más reconocidos a nivel internacional. Con más de 60 discos grabados y 70 millones de copias vendidas, este artista universal no ha dejado de celebrar sus 60 años en la música no solo sobre los escenarios sino también con su documental Raphael 6.0. Un éxito del que está muy orgulloso pero que no habría logrado sin su esposa Natalia Figueroa. "Esta aventura sin mi mujer hubiera sido imposible", a quien ha definido como "una madre maravillosa" para sus tres hijos: Jacobo, Alejandra y Manuel, que a su vez les han convertido en abuelos de ocho nietos. "Yo siempre he dicho que los tres conciertos más importantes de mi vida han sido mis hijos, ahí estuve sentado”, nos contaba con gracia en una entrevista antes de recibir un premio Platino, En sucarrera artística no han faltado los premios, reconocimientos y homenajes, y sobre todo, del calor de su público.

Los Billboard Latinos serán presentados por Jaime Camil y Kate del Castillo, que actuarán como maestros de ceremonias de una gala amenizada por las actuaciones y colaboraciones musicales de múltiples artistas como Camilo Chayanne, Maluma, Tini, Elvis Crespo, Christina Aguilera, Farruko y Nicky Jam, entre otros. La velada comenzará con el desfile de estrellas por la alfombra roja, seguido de la entrega de premios, donde se entregará el primer premio Leyenda Billboard a José Feliciano; Chayanne recibirá el premio Icono de los Billboard; Christina Aguilera será reconocida con el Premio Billboard Espíritu de Esperanza; Nicky Jam será honrado con el premio Salon de la Fama Billboard; y Raphael, el premio Billboard a toda su trayectoria