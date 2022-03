Raphael, agradecido al recoger el premio Dial a toda su carrera de manos de su hijo, Manuel Martos

Presentados por Ana Guerra y Luis Larrodera, que han sido los anfitriones perfectos de una noche inolvidable para la música. Los premios Dial han celebrado su 25 edición en el Recinto Ferial de Santa Cruz homenajeando a Raphael por toda su trayectoria. Tras 60 años de carrera, el hijo del artista, Manuel Martos, ha relatado ante los cientos de espectadores del evento que no ha habido ni un día durante estas seis décadas trabajando que el intérprete de Frente al espejo no se haya levantado ilusionado, con energía, queriendo romper moldes, no conformándose con lo que había hecho ya sino viviendo el presente y pensando siempre en el futuro para proyectos mejores. "Para mí es un momento muy bonito y especial entregar este galardón a su trayectoria a mi padre", ha dicho emocionado el director artístico. Al ritmo de Escándalo, ambos se han fundido en un caluroso abrazo y el artista ha recogido el galardón agradeciéndole a la cadena de radio el haber elegido a su hijo para que fuese la persona encargada de entregarle este premio.

Raphael tampoco ha querido olvidarse en su agradecimiento de todos los fans que le escuchan desde cualquier parte del mundo, quienes le hacen muy feliz por estar trabajando "hasta el final". Después de cantar Me olvidé de vivir y ser aplaudido durante varios minutos, el cantante se ha despedido muy sonriente para que la gala, que fue suspendida en 2020 por la pandemia de coronavirus, pudiera continuar.

Además del artista, los premios también han querido reconocer los 30 años de trayectoria a Rosario, que ha agradecido su galardón a través de un vídeo. "Este galardón es un honor y te da mucha fuerza que después de tanto tiempo la gente reconozca mi música. Siento no poder recogerlo, pero vale lo mismo. Me habéis tocado el corazoncito", ha dicho la hija de Lola Flores.

Este año, los premios Dial también han distinguido los trabajos de Pablo Alborán, Antonio Orozco, Rozalén, Beret, Cepeda, Ana Guerra, David DeMaría, Vanesa Martín, Carlos Vives, Melendi y Malú, presentes en la gala. Además de ellos, la cadena también ha premiado a Camilo, que anunció hace unas semanas que iba a ser padre, como artista Dial latino, pero el cantante no ha podido viajar hasta Tenerife y ha agradecido esta distinción enviando un vídeo. "Es un prilegio ser considerado por ustedes y por España, que me ha abierto un hueco. Prometo seguir honrándoles con las mejores canciones que pueda escribir en mi vida", ha dicho emocionado.

Edurne, Miriam Rodrífuez, Dvicio, Blas Cantó, Conchita, Álvaro Soler, Dulceida o Vanesa Martín han sido algunos de los artistas que no han querido perderse este evento musical en el que la cadena de radio ha querido poner en valor el papel de la ciencia y especialmente a las mujeres científicas. Por ello, se ha hecho un homenaje en la gala, entregando un premio a Inés Pérez Martín, una científica que ha representado a todo el colectivo en un año en el que la investigación ha sido más relevante que nunca. Pero no solo eso, una parte de la recaudación obtenida a través de la venta de entradas se ha donado a proyectos de investigación del IPNA-CSIC (Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Tenerife).

