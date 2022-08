Will Smith reaparece por primera vez y de buen humor tras su bofetada a Chris Rock en los Oscar

Casi cinco meses han transcurrido desde que Will Smith le propinara una bofetada a Chris Rock en los Oscar que enmudeció al mundo entero. Han sido meses en los que el protagonista de En busca de la felicidad y Soy Leyenda ha estado completamente apartado del foco mediático para reeencontrarse consigo mismo y ordenar sus ideas después de haber pedido perdón en público tanto al presentador como a sus seguidores después de su mala conducta.

-Willow Smith, hija de Will Smith, rompe su silencio ante la bofetada de su padre en los Oscar

VER GALERÍA

Sin embargo, pasado el tiempo parece que todo poco a poco va volviendo a la normalidad y ha reaparecido por primera vez junto a su esposa, Jada Pinkett, en público. Han sido fotografiados de la mano acudiendo al restaurante Nobu de Malibú, California. El matrimonio parecía de muy buen humor y no tuvo inconveniente de saludar a los fotógrafos que captaron las imágenes y a sus seguidores que les reconocieron a su paso. El ganador de un Oscar llevaba gorra negra, un polo azul marino,pantalones a juego y unas zapatillas blancas, mientras que su esposa lució de negro, también zapatillas de deporte, una camisa de franela anudada a su cintura y completando su look con unas gafas de sol.

La última vez que vimos al actor fue en la fiesta posterior a la entrega de los Oscar el pasado 27 de marzo, horas después de golpear al cómico por hacer un chiste en relación a la alopecia de su mujer. Desde entonces habían tratado de mantenerse alejados del foco mediático y según fuentes cercanas Jada Pinkett ha sido el mayor apoyo del actor durante los más de los cuatro meses que ha durado su retiro. "Will está bien. Pasa mucho tiempo con Jada. Está muy contento con todo su apoyo. Están muy unidos y se ayudan mutuamente. La familia lo es todo para ellos", aseguró la fuente a la revista People. Will siente que "ha aprendido mucho en los últimos meses", añadió.

VER GALERÍA

Recientemente el protagonista de El príncipe de Bel Air, de 53 años, volvió a hablar del incidente y esta vez pidió disculpas directa y públicamente a Chris Rock. "Te quiero decir Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable. Aquí estaré cuando estés listo para hablar conmigo", mencionó Smith en una entrevista a NBC News. Unas palabras que han generado cierta controversia con sus seguidores porque algunos consideran que no ha sido un verdadero arrepentimiento.

-La respuesta de Chris Rock a las disculpas de Will Smith que no apacigua la guerra entre ambos

Chris Rock ha respondido al mensaje del protagonista del oscarizado actor por El metodo Williams. "Todo el mundo está tratando de ser una maldita víctima. Si todo el mundo dice ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas", advirtió durante una presentación que ofreció en Atlanta. Se refirió a su agresor como "Suge Smith", haciendo una comparación con el rapero Marion Suge Knight, CEO de Death Row Records, que en 1996 fue condenado en 1996 por golpear al fallecido cantante Tupac Shakur, y cumple una condena de 28 años de cárcel por atropellar y matar al empresario Terry Carter.

VER GALERÍA

"Incluso yo siendo golpeado por 'Suge Smith' fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos", sentenció. “Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”, agregó Rock. Parece ser que tras escuchar las palabras del presentador y cómico la reconciliación no está a la vista y una fuente reveló en Entertainment Tonight que "Chris no tiene planes de acercarse a Will". Jada Pinkett ha señalado en su podcast que le gustaría que "estos dos hombres inteligentes y capaces tuvieran la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse". “Los necesitamos a ambos. Y todos nos necesitamos más que nunca. Hasta entonces, Will y yo continuamos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 28 años, y eso es seguir descubriendo esto llamado vida juntos. Gracias por escuchar."