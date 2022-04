¿Qué le enamoró de Alejandro Sanz? ¿Le gustaría ser madre a su lado? Rachel Valdés se sincera

Loading the player...

Está considerada como una de las artistas plásticas más destacadas y la trayectoria de Rachel Valdés no deja de crecer. Tras triunfar en su Cuba natal, ha conquistado al público de España, donde acaba de estrenar un nuevo proyecto para Inditex en el que aúna arte y moda. En la presentación de esta propuesta no ha podido estar a su lado Alejandro Sanz, pero sí le ha tenido muy presente. Del intérprete de temas como Corazón partío, Amiga mía o Mi marciana, con el que lleva tres años, ha dicho para las cámaras de Europa Press que valora su calidad humana, ha explicado qué planes suelen hacer en su día a día y ha hablado de cómo llevan la distancia que a veces los separa por sus compromisos profesionales. Además, ha contado cómo se llevan los cuatro hijos que tiene el artista con el niño que tiene ella y ha abordado la posibilidad de convertirlos en hermanos mayores. ¿Quieres escuchar las palabras de Rachel? Dale al play y no te lo pierdas.

