La divertida respuesta de Shaila Dúrcal y Carmen Morales a los rumores sobre su rivalidad por interpretar a su madre

Loading the player...

Shaila Dúrcal y Carmen Morales han demostrado en varias ocasiones que están muy unidas pero, aun así, no han faltado los rumores sobre posibles distanciamientos a lo largo de los años. Las últimas especulaciones sobre un enfrentamiento entre las hijas de Rocío Dúrcal se han difundido recientemente, aludiendo a una supuesta rivalidad por hacerse con el papel protagonista en una película biográfica de la artista. Ellas no han dudado en responder de la manera más divertida para dar por zanjados los comentarios con mucho sentido del humor. Dale al play y no te lo pierdas.

-El significativo proyecto sobre su madre que están preparando Shaila Dúrcal y Carmen Morales

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.