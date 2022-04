La novia de Tiger Woods y sus dos hijos, el gran apoyo del deportista en su regreso a la competición

Loading the player...

La expectación es máxima en el mundo del deporte por el esperado regreso a la competición de Tiger Woods. Catorce meses después de sufrir un grave accidente de coche en Los Ángeles que le causó varias fracturas en las piernas y por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, va a disputar el Masters de Augusta, uno de los cuatro grandes de la temporada. El golfista está muy recuperado, lleno de energía y dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. "Si sintiera que no puedo ganar, no me verían aquí. No me presento a un torneo a menos que no pueda ganarlo. Esa ha sido siempre mi actitud", ha asegurado pocas horas antes del inicio de la cita, que se extiende entre el 7 y el 10 de abril. A sus 46 años vuelve a coger los palos de golf con el apoyo de familia. Erica Herman, con la que lleva saliendo cinco años, y sus hijos: Sam Alexis y Charlie, de 14 y 12 años respectivamente, le han ayudado a superar estos complicados momentos que parecen haber quedado atrás para siempre. ¿Te gustaría conocer a la bonita familia de Tiger Woods? Dale al play y no te lo pierdas.

