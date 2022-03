Un emocionado Tiger Woods ingresa en el Salón de la Fama del Golf Mundial arropado por toda su familia

Tiger Woods, de 46 años, ha ingresado este miércoles en el Salón de la Fama del Golf Mundial antes del Players Championship. el deportista había sido elegido para entrar a formar parte de este selecto grupo en marzo de 2020, pero la ceremonia se tuvo que retrasar debido a la pandemia provocada por el covid-19. Este reconocimeinto ya era un motivo suficiente para que la jornada fuera inolvidable para el deportista, pero la presentación que hizo su hija Sam Alexis, de 14 años, hizo que la emoción invadiera por completo al deportista y no pudiera contener las lágrimas. Sin duda, ha sido un día que recordará para siempre, por lo que significaba, y por estar rodeado de toda su familia: sus dos hijos, Sam Alexis y Charlie, de 13 años, su madre, Kutilda Woods, de 78 años, y su novia Erica Herman.

En su introducción, Sam Alexis ha afirmado que su padre continúa inculcándoles importantes valores a ella y a su hermano Charlie. "Eres un luchador", ha dicho sobre su padre. "Has superado toods los obstáculos: ser el primer golfista negro y asiático en ganar un major, poder ganar tu quinto Masters después de cirugías en la espalda y poder caminar solo unos meses después de tu accidente", ha relatado, haciendo referencia al devastador accidente automovilístico que el deportista sufrió el año pasado.

Las emociones han ido in crescendo y han llegado a su punto culminante cuando Sam ha finalizado su intervención antes de dar paso a su padre con estas sentidas palabras: "Papá, te incorporé al Salón de la Fama de los Papás ​​hace mucho tiempo, pero hoy estoy muy orgullosa de presentar a mi padre, Tiger Woods, en el Salón de la Fama del Golf Mundial". Acto seguido le hacía entrega de una placa conmemorativa con su nombre que reconoce su ingreso en el único Salón de la Fama deportivo que incluye tanto a hombres como a mujeres y que está situado en St. Augustine, en Florida.

"Si no sales y te esfuerzas, no sales y te esfuerzas, uno, no obtendrás los resultados, pero dos, y lo más importante, no te lo mereces. Necesitas ganártelo. Así que eso definió mi educación. Eso definió mi carrera", así ha comenzado Woods, ganador de 15 'majors', su sincero discurso. El californiano ha relatado cómo el golf se convirtió en una pasión cuando era aún un niño y cómo tuvo el apoyo de sus padres, que incluso tuvieron que hipotecarse por segunda vez para que pudiera jugar en el circuito juvenil de California. "Esta pasión por jugar al golf fue la que me impulsó. Nunca se me negó el jugar y me encantaba, tenía este deseo ardiente de poder expresarme. Una de las cosas que papá me inculcó es que tenías que ser el doble de bueno para tener la mitad de una oportunidad", ha explicado visiblemente emocionado

"Entrena duro, lucha fácil. Esa comprensión, ese empuje hizo que entrenar fuera tan duro, tan difícil y tan doloroso porque quería asegurarme de que estaba listo para el momento del partido. Mis padres me inculcaron esa ética de trabajo de luchar por lo que creo, de perseguir mis sueños, de entender que no te van a regalar nada y que todo hay que ganárselo", ha añadido el jugador estadounidense.

En un acto tan significativo y especial Tiger Woods ha estado rodeado por toda su familia. El golfista y su pareja Erica Herman, que trabajaba en el restaurante que el deportista posee en Florida y con quien lleva más de cinco años de relación, fueron fotografiados juntos por primera vez en la Copa Presidentes en Nueva Jersey en septiembre de 2017. Tiger estuvo casado anteriormente con la modelo Elin Nordegren, con quien pasó por el altar en 2004 y se separaron en 2010, junto a ella tuvo a sus dos hijos, Sam y Charlie, con quien su actual pareja mantiene una estupenda relación. El deportista vive por y para sus hijos. "Ser padre lo ha ayudado a mantenerse enfocado en su recuperación (tras el terrible accidente automovilístico que sufrió en febrero de 2021)”, explicó ala revista People una fuente cercana al golfista el año pasado. "A veces, ha sido muy difícil para él, tanto física como mentalmente. Sus lesiones en las piernas le causaron un dolor extremo. Sin embargo, es un luchador y está decidido a mejorar", añadía.

El pequeño de los Woods, Charlie, es el que más se parece a su padre y parece haber heredado su talento en los campos del golf. En diciembre de 2021, padre e hijo jugaron juntos su segundo Campeonato de la PNC. A pesar de la impresionante actuación, John Daly y su hijo de 18 años John Daly II finalmente ganaron, superando a Tiger y Charlie por dos tiros durante la competencia de 36 hoyos en el Ritz-Carlton Golf Club en Grande Lakes en Orlando, Florida."Ha sido maravilloso y lo hemos pasado genial jugando juntos mi hijo y yo. Charlie no parecía nervioso y yo todavía puedo meter algún par que otro", explicaba con enorme felicidad en su rostro. Aunque reconocía que aún está lejos de su mejor forma física, el golfista confesaba que "Charlie me hace sentir orgulloso. Para pelear por la victoria hay que empezar fuerte, pero lo importante es divertirse", apostillaba entonces.

