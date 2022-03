Tamara Falcó ya conoce a su sobrino

El segundo hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco vino al mundo ayer, día 21 de diciembre, y su tía Tamara Falcó ya conoce al nuevo miembro de la familia. "Bienvenido a casa Mateo 🏠❤️", han sido las palabras de la marquesa de Griñón tras conocer a su sobrino Mateo. Tamara ha compartido una fotografía llena de ternura en la que agarra de la manita del recién nacido que aparece vestido de blanco y tumbado junto a un cojín azul de estrellas. El niño nació en el Hospital Ruber Internacional en Madrid, ciudad en la que la feliz familia pasará estas navidades al lado de sus seres queridos.

Esta misma mañana Ana Boyer compartía la feliz noticia con sus seguidores. "¡Mateo por fin con nosotros! 🥰🤩 21.12.2020. Felicidad máxima. ¡Estamos muy bien y agradecidos por lo bien que nos han cuidado! ¡Gracias por vuestros mensajes de felicitación! Y gracias al equipo de de Madrid Gynecologic Center | Hospital Ruber Internacional 😍". A continuación Verdasco hablaba de lo bien que había ido el parto. "¡Mateo ya está con nosotros! 🥰😍 Ha ido todo genial y tanto la mamá como él están perfectamente. Soy un papá súper feliz y orgulloso de tener una mujer y dos hijos tan maravillosos".

Un día después de dar a luz, todo parece indicar que madre e hijo han regresado a casa al lado de sus seres queridos. Su primogénito Miguel espera impaciente a conocer a su nuevo hermanito y su tía Tamara no puede estar más orgullosa de él. Recordemos que la hija de Carlos Falcó e Isabel Preysler es madrina del primer hijo de la pareja, que ya tiene un año y medio. Durante todo este tiempo la diseñadora ha compartido con sus seguidores sus momentos favoritos con su ahijado.

Gracias al pequeño Miguel, Tamara aprendió una valiosa lección cuando no atravesaba su mejor momento tras perder a su padre en pleno estado de alarma. Las medidas de confinamiento decretadas para paliar al crisis sanitaria parecían copar entonces todos los espacios de nuestras vidas. Sin embargo, recordó gracias a su sobrino Miguel que no todo se detiene. "La primavera siempre ha sido símbolo de la vuelta a la vida. Mi ahijado Miguel, con su añito recién cumplido, me recuerda justamente eso", publicaba lanzando un mensaje de optimismo y esperanza junto a una foto con Miguel, el encargado de devolverle la sonrisa.

Miguel se llevará algo más de un año y medio con su hermano Mateo. Desde que vino al mundo en marzo de 2019, el hijo mayor de Ana Boyer y Fernando Verdasco ha llenado de felicidad a toda la familia con sus ocurrencias, sus primeras palabras y su pasión por el tenis. "No dice muchas palabras: papá, mamá y poco más... pero sí ha aprendido a decir pelota", comentaba la feliz mamá. Una raqueta de tenis es uno de sus objetos preferidos y ya ha empezado a darle algunos toques a la pelota, con la guía de su padre, que no puede estar más orgulloso de que comparta su pasión por este deporte.

