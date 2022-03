Fernando Verdasco anuncia el nombre de su segundo hijo con una preciosa foto junto a Ana Boyer

Ana Boyer y Fernando Verdasco se encuentran en plena cuenta atrás para conocer a su segundo hijo. Tanto la pareja como su hijo Miguel, que está a punto de convertirse en hermano mayor con un año y medio, esperan con impaciencia la llegada del nuevo miembro de la familia. En la recta final del embarazo, el tenista ha compartido una tierna foto en la que podemos apreciar como las curvas premamá de la hija de Isabel Preysler ya anuncian la inminente llegada al mundo de su hijo, que ahora por fin ya sabemos cómo se llamará.

En la imagen podemos ver un primer plano de Fernando en el que aparece besando tiernamente la tripita de su mujer. Junto a esta bella imagen, escribía las palabras que resuelven la incógnita: "Mateo... ¡Qué ganas de tenerte en mis brazos!". Poco después de anunciar en exclusiva en la revista ¡HOLA! que estaban esperando su segundo hijo, Ana Boyer, nos contaba con ilusión que sería otro chico y que aún no tenían claro su nombre. "Tenemos como cinco o seis nombres, pero aún no lo tenemos claro", decía entonces. Finalmente, la opción ganadora de la terna está claro que ha sido Mateo.

Pronto Miguel, que ha sido hasta ahora el auténtico rey de la casa, tendrá que compartir trono, pero también ganará un gran compañero de juegos con el que se llevará muy poco tiempo y, tal vez, no sea el último. En declaraciones a ¡HOLA! Ana dejaba la puerta abierta a seguir aumentando la familia. "No nos cerramos a que este bebé sea el último. Sí que apetece tener una niña, pero eso no está asegurado", contaba sobre sus planes de futuro.

Unas navidades inolvidables

El pequeño se espera que sea el mejor regalo de estas navidades para la familia, unas fechas especialmente significativas para ellos por varios motivos. El primero es que justo en diciembre de 2019 volvieron a España procedentes de Catar, donde vivían normalmente, y celebraron el bautizo de Miguel. Una bonita ceremonia íntima en la que las hermanas de ambos, Tamara Falcó y Sara Verdasco, ejercieron como madrinas. "Hemos decidido que en lugar de un padrino y una madrina, nuestro hijo tenga dos madrinas: Pero también tiene un padrino 'suplente', que es mi sobrino Alejandro, el hijo mayor de Chábeli", nos contaba la empresaria. Lo que también hace especial al mes de diciembre es que es la fecha que eligieron para convertirse en marido y mujer en 2017 y después de cuatro años de noviazgo.

Ana y Fernando se dieron el ‘sí, quiero’ en la isla caribeña de Mustique, una ceremonia idílica, de la que ¡HOLA! ofreció imágenes en exclusiva, celebrada en un escenario mágico: una pequeña iglesia de bambú ubicada al mismo borde del mar. La pareja se instaló en una magnífica villa equipada con varias suites y una piscina infinity, un lugar espectacular en el que celebraron la fiesta de la boda y donde se alojaron durante todo el tiempo que pasaron en la isla. Poco más de un año después, llegaba al mundo su primer hijo, Miguel, que está a punto de convertirse en el hermano mayor de Mateo.

