La actividad artesanal a la que Mette-Marit de Noruega se ha aficionado y que te va a sorprender

Siempre que puede, Mette-Marit de Noruega organiza actividades al aire libre, como jornadas de esquí, paseos en medio de la naturaleza, rutas por la montaña... Pero a la mujer de Haakon de Noruega también le gusta invertir su tiempo en otras actividades para las que no hace falta salir de casa. Una de las últimas aficiones a las que se ha sumado es la cerámica, un arte en el que está tan interesada que incluso se ha apuntado a un curso para aprender nuevas técnicas y secretos para elaborar sus propios objetos de decoración. "He estado en mi primer curso de cerámica", ha dicho la princesa, que ha contado con la ayuda de la profesional Ragnhild Wik para iniciar su andadura en el mundo de la artesanía. Parece que está encantada con el resultado de esta primera toma de contacto con la cerámica, y es que ha hecho un bonito adorno floral que posteriormente ha pintado para darle más realismo. "Encontré una foto en redes sociales con algunas flores que quería hacer... ¡y estoy sorprendida de haberlo conseguido!", ha comentado emocionada junto a unas imágenes en las que muestra el proceso.

Con este nuevo pasatiempo, la princesa Mette-Marit podrá entretenerse en su residencia de Skaugum, en Oslo, donde hace unas semanas la veíamos celebrar en familia el Día Nacional, una festividad atípica ya que por primera vez no contó con la presencia del público, que normalmente participa de manera activa en esta fecha tan señalada. Los príncipes Haakon y Mette-Marit y sus hijos -Ingrid Alexandra y Sverre-, todos vestidos con trajes regionales saludaban desde el balcón al lado de los reyes Harald y Sonia de Noruega, acudían a una misa y visitaban dos lugares muy significativos. Primero acudían al centro de mayores Solgarden y posteriormente al centro de actividades de Borgenbråten, dos instituciones cuya labor ha sido de vital importancia en medio de la crisis sanitaria, que en el país escandinavo.

La nueva vida de la princesa

Durante estas semanas en las que la normalidad de Noruega ha cambiado por recomendación de las autoridades, tanto Mette-Marit como su marido han seguido trabajando desde casa. De hecho, cumplían con la visita oficial que tenían prevista a Suecia, aunque en esta ocasión no se movían de casa, sino que hacían una videollamada con la que recorrían el país vecino. A pesar de tener patologías previas que la convierten en una persona de riesgo -en octubre de 2018 se hizo público que sufre fibrosis pulmonar-, la princesa está tomando las mismas precauciones que el resto de la población. Así lo reconoció su marido recientemente, cuando aseguró que tanto ella como el resto de los miembros de la familia están teniendo en cuenta y cumpliendo con "los consejos de la autoridad sanitaria".

VER GALERÍA

Lo cierto es que la agenda oficial de la mujer de Haakon de Noruega se ha reducido considerablemente en los últimos tiempos, pero cuando se encuentra bien y acude a un acto público, intenta dejar de lado su problema y mostrar al mundo su mejor sonrisa. “Soy consciente de mi estado de salud, pero no quiero que se le preste mucha atención desde fuera. Me siento más cansada que antes, así que tengo que cuidarme más de lo que solía hacerlo”, aseguraba a bordo del tren literario Berlín-Frankfurt, donde lanzó un mensaje optimista. “Tengo más poder de decisión sobre mi vida diaria, y me doy cuenta de lo beneficioso que es para mí. Puedo salir a pasear y tengo más tiempo para leer. Es como si mi vida hubiera disminuido la velocidad”, comentó, no sin antes agradecer a sus seres queridos todo el apoyo que le muestran diariamente.

